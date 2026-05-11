Liga MX: ¿Quién es el favorito para ganar el Clausura 2026 según las apuestas?

El Clausura 2026 de la Liga MX entra en su fase decisiva y solo cuatro equipos se mantienen con vida en la lucha por el título, tras una temporada larga y unas series de cuartos de final llenas de dramatismo.

Con la inesperada eliminación del bicampeón Toluca, así como de contendientes habituales como Tigres y América, el panorama luce abierto para que surja un nuevo campeón del futbol mexicano.

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Pumas, Cruz Azul, Chivas y Pachuca han sido los clubes que mejor han sabido sostener su rendimiento y ahora disputarán las semifinales con un mismo objetivo: levantar el trofeo en una edición especial previa a la Copa del Mundo.

La ilusión que hoy comparten sus aficionados también tiene eco en las casas de apuesta, que ya han comenzado a perfilar a un favorito para quedarse con la corona del futbol mexicano.

¿Quién es el favorito para ganar el Clausura 2026?

De acuerdo con las principales casas de apuesta, existe un claro favorito para levantar el título del Clausura 2026: Cruz Azul. El conjunto celeste, dirigido por Joel Huiqui, ha mostrado un estilo sólido y efectivo que lo coloca con un 58% de probabilidad de coronarse, una ventaja considerable sobre sus competidores.

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En el segundo puesto aparece Pumas, equipo que viene de eliminar al América y que cuenta con un 18% de probabilidad. Muy cerca se encuentra Pachuca, considerado el tercer candidato al campeonato con un 15%, mientras que Guadalajara ocupa el último lugar entre los semifinalistas con un 7%, pese a haber sorprendido tras dejar fuera a Tigres.