Boletos Cruz Azul vs Chivas: Revelan precios para la ida de semifinales del Clausura 2026

Este lunes, el Cruz Azul anunció la preventa para boletos de la semifinal de ida del Clausura 2026 frente a las Chivas, en la que recibieron preferencia los seguidores celestes que acudieron a los cuartos de final frente al Atlas.

La Máquina consiguió su pase a esta ronda al dejar en el camino a los rojinegros en una llave un poco compleja. En el juego de ida, los celestes derrotaron 2-3 a los Zorros, y para la vuelta los capitalinos derrotaron 1-0 a los de Jalisco para así colocarse en semifinales.

Por su parte, el Rebaño logró eliminar a Tigres en un duelo con una espectacular voltereta. Los felinos ganaron la ida 3-1, dejaron a los rojiblancos con una dura tarea, pero el Guadalajara sacó la casta en casa y ganó 2-0 para colocar un 3-3 en el global para poder superar a su rival.

Lee también Así es la tercera playera de México para la Copa del Mundo

¿Cuándo y dónde comprar boletos para la semifinal entre Cruz Azul vs Chivas?

La preventa de este duelo se liberó esta noche en Fanki para los aficionados que compraron entradas para el partido de vuelta frente al Atlas y se extenderá hasta el martes 12 de mayo a las 13:00 horas.

Ese mismo martes, pero a las 14:00 horas, inicia la preventa Pase Azul que culmina a las 17:00 de ese día. La venta general tendrá lugar una vez finalizada la fase de venta anticipada y solamente se podrán comprar dos boletos por personas.

Lee también Guillermo Ochoa rumbo a su sexto Mundial deja emotivo mensaje: "Fue un privilegio"

¿Cuánto cuestan los boletos para la semifinal entre Cruz Azul vs Chivas?

El boleto más barato para este encuentro está en 500 pesos y el más caro es de 3 mil 250.

Alto Norte: 500

Alto Lateral: 600

Alto Sur: 600

300 Preferente: 750

300 Cabecera: 750

300 Lateral: 850

100 Cabecera: 950

100 Plus Norte: 1250

100 Plus Sur: 1250

200 platea: 1800

Palco Club: 3250