Más Información

Boletos Cruz Azul vs Chivas: Revelan precios para la ida de semifinales del Clausura 2026

Boletos Cruz Azul vs Chivas: Revelan precios para la ida de semifinales del Clausura 2026

Gerardo Espinoza tendría todo arreglado para llegar al Puebla

Gerardo Espinoza tendría todo arreglado para llegar al Puebla

Liga MX: Definidos los árbitros para los juegos de ida de las semifinales del Clausura 2026

Liga MX: Definidos los árbitros para los juegos de ida de las semifinales del Clausura 2026

Final Liga MX Femenil 2026: Revelan horarios y fechas para el América vs Rayadas

Final Liga MX Femenil 2026: Revelan horarios y fechas para el América vs Rayadas

Liga MX: ¿Quién es el favorito para ganar el Clausura 2026 según las apuestas?

Liga MX: ¿Quién es el favorito para ganar el Clausura 2026 según las apuestas?

Este lunes, el Cruz Azul anunció la preventa para boletos de la frente a las Chivas, en la que recibieron preferencia los seguidores celestes que acudieron a los cuartos de final frente al Atlas.

consiguió su pase a esta ronda al dejar en el camino a los rojinegros en una llave un poco compleja. En el juego de ida, los celestes derrotaron 2-3 a los Zorros, y para la vuelta los capitalinos derrotaron 1-0 a los de Jalisco para así colocarse en semifinales.

Por su parte, el Rebaño logró eliminar a Tigres en un duelo con una espectacular voltereta. Los felinos ganaron la ida 3-1, dejaron a los rojiblancos con una dura tarea, pero el Guadalajara sacó la casta en casa y ganó 2-0 para colocar un 3-3 en el global para poder superar a su rival.

Lee también

¿Cuándo y dónde comprar boletos para la semifinal entre Cruz Azul vs Chivas?

La preventa de este duelo se liberó esta noche en Fanki para los aficionados que compraron entradas para el partido de vuelta frente al Atlas y se extenderá hasta el martes 12 de mayo a las 13:00 horas.

Ese mismo martes, pero a las 14:00 horas, inicia la preventa Pase Azul que culmina a las 17:00 de ese día. La venta general tendrá lugar una vez finalizada la fase de venta anticipada y solamente se podrán comprar dos boletos por personas.

Lee también

¿Cuánto cuestan los boletos para la semifinal entre Cruz Azul vs Chivas?

El boleto más barato para este encuentro está en 500 pesos y el más caro es de 3 mil 250.

  • Alto Norte: 500
  • Alto Lateral: 600
  • Alto Sur: 600
  • 300 Preferente: 750
  • 300 Cabecera: 750
  • 300 Lateral: 850
  • 100 Cabecera: 950
  • 100 Plus Norte: 1250
  • 100 Plus Sur: 1250
  • 200 platea: 1800
  • Palco Club: 3250

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS