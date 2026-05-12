Figura de Televisa confiesa cómo salió de TV Azteca: "No me quería ir"

José Ramón Fernández es, sin duda, uno de los periodistas deportivos más influyentes en la historia de México. A lo largo de su carrera, ha acompañado a millones de televidentes en coberturas de Copas del Mundo y Juegos Olímpicos, además de haber formado en su etapa en TV Azteca a toda una generación de comunicadores que hoy dominan la industria.

Con nombres como David Faitelson, Christian Martinoli, Antonio Rosique y André Marín, Fernández se consolidó como un referente del periodismo deportivo. Entre esa lista también destaca Francisco Javier González, actualmente uno de los rostros más reconocidos de Televisa, quien recientemente, en charla con Yosgart Gutiérrez, recordó su salida de TV Azteca y el intento de Fernández por evitarla.

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Según relató González —quien además de conducir en TUDN es narrador de la Liga MX—, todo se gestó tras los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, cuando se presentó la fusión entre Grupo ACIR y Televisa Radio para crear una estación totalmente deportiva. Esta situación lo llevó a tomar una decisión clave en su carrera profesional.

“Me fui llorando, yo no me quería ir de TV Azteca. En Grupo ACIR era jefe de información desde 1990 y ahí hacíamos Los Protagonistas. Mi sueño era juntar a comentaristas de ambas cadenas en radio y lo logramos. En Sídney 2000 se concretó la fusión con Televisa y Ricardo Salinas nos pidió tomar una decisión. José Ramón intentó convencer a mí, a Ciro Procuna y a Antonio Moreno de que no nos fuéramos”, recordó.

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Más allá de aquel momento complicado, Francisco Javier González ha reiterado en múltiples ocasiones su admiración y respeto por José Ramón Fernández, a quien reconoce como una figura clave en su formación, además de destacar que, pese a su paso a la competencia, ambos han logrado mantener una buena relación con el paso de los años.