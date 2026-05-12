Christian Martinoli revela que sufrió amenazas en Sinaloa: "Aquí actuamos"

Cualquiera podría prensar que la vida de los narradores de futbol como Christian Martinoli están llenas de lujos y que viven alejados de problemas y situaciones de peligros; sin embargo, no es así.

En una reciente entrevista para el Podcast "Misión Futuro", el narrador de TV Azteca confesó una situación en la que estuvo bajo amenaza en Sinaloa, uno de los estados más peligrosos del país según el propio gobierno mexicano.

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"¿Te comiste algún apriete aquí?", le preguntó el entrevistador, a lo que Martinoli respondió: "hubo una vez en Culiacán que yo decía que Dorados se iba a ir al descenso y fuimos a un partido de Selección, un México vs Colombia en Sinaloa, que es un tema interesante, y de pronto me dice el cartero 'oye rey te están buscando afuera unos aficionados', y yo pensé que me iban a saludar".

"Había una pequeña valla, eran como siete, y me dicen 'cabrón, estás diciendo que nos vamos a ir al descenso, ya párale hijo de tu puta madre. Y yo de que 'es que ustedes estan cegados wey, observa los números', y les aviento las hojas y le digo 'ahí tienes las tablas cabrón, empieza a hacer sumas y restas porque vas a ver lo que va a pasar'", compartió Martinoli.

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Sin embargo, el experimentado cronista agregó que estos no eran simples aficionados, y que a pesar de que siempre recibió buen trato en Sinaloa, esa vez lo amenazaron.

"A ver, a mi la gente de Sinaloa siempre me ha tratado muy bien, y me dijeron 'en Sinaloa no amenazamos, actuamos', y agarré y me volteé", concluyó una de las figuras más importantes del periodismo deportivo en México.

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