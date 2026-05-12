Isaías Violante a la Selección Mexicana, tras eliminación del América

La Dirección Deportiva de la Selección Mexicana dio a conocer este martes que Jairo Torres, futbolista del FC Juárez, causó baja de la concentración Tricolor, debido a una lesión.

El atacante de los Bravos sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, por lo que estará en rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) hasta el 21 de mayo.

En su lugar estará Isaías Violante, jugador de las Águilas del América, quien se incorporará a partir de mañana a la concentración de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, que trabaja desde el pasado 6 de mayo en el CAR.

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Con los azulcrema, Violante disputó 11 partidos, cinco como titular y sumó 471 minutos; su mejor torneo de los dos que lleva con los de Coapa. Además, André Jardine lo habilitó como extremo, su posición natural, pero también como lateral.

Los 13 futbolistas que ya tienen su lugar seguro en el Mundial 2026 trabajan junto a ocho sparrings que apoyan los trabajos del Vasco Aguirre y precisamente Isaías Violante se sumará a ellos.

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