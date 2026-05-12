Más Información

La Liga MX Femenil rompe récords de audencia y es la más vista en el mundo

La Liga MX Femenil rompe récords de audencia y es la más vista en el mundo

Isaías Violante a la Selección Mexicana, tras eliminación del América

Isaías Violante a la Selección Mexicana, tras eliminación del América

NFL: Los Bengals enfrentarán a los Falcons en el estadio Santiago Bernabéu

NFL: Los Bengals enfrentarán a los Falcons en el estadio Santiago Bernabéu

Christian Martinoli revela que sufrió amenazas en Sinaloa: "Aquí actuamos"

Christian Martinoli revela que sufrió amenazas en Sinaloa: "Aquí actuamos"

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales del Clausura 2026?

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales del Clausura 2026?

La Dirección Deportiva de la Selección Mexicana dio a conocer este martes que Jairo Torres, futbolista del FC Juárez, causó baja de la concentración , debido a una lesión.

El atacante de los Bravos sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, por lo que estará en rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) hasta el 21 de mayo.

En su lugar estará Isaías Violante, jugador de las Águilas del América, quien se incorporará a partir de mañana a la concentración de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, que trabaja desde el pasado 6 de mayo en el CAR.

Lee también

Con los azulcrema, Violante disputó 11 partidos, cinco como titular y sumó 471 minutos; su mejor torneo de los dos que lleva con los de Coapa. Además, André Jardine lo habilitó como extremo, su posición natural, pero también como lateral.

Los 13 futbolistas que ya tienen su lugar seguro en el Mundial 2026 trabajan junto a ocho sparrings que apoyan los trabajos del Vasco Aguirre y precisamente Isaías Violante se sumará a ellos.

Lee también

Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS