La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya comenzó y, ahora, la Selección Nacional de México presentó oficialmente su tercer jersey para la próxima Copa del Mundo junto a adidas, apostando por un diseño cargado de identidad, simbolismo y referencias culturales mexicanas.

Bajo el concepto “The Mexican Wa(y)ve”, la marca deportiva reveló una propuesta que busca representar la unión, la pasión y el orgullo nacional dentro y fuera de la cancha, justo en un momento histórico: México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo.

Así es el tercer jersey de México para el Mundial 2026

El nuevo jersey destaca por una estética mucho más elegante y minimalista que los uniformes anteriores. La base de la prenda apuesta por un tono oscuro con detalles tonales donde se repite el patrón “MX” a lo largo de toda la tela, creando una textura geométrica sutil pero visualmente poderosa.

Uno de los detalles más llamativos es el cuello tipo “V”, que le da un aire retro y sofisticado al diseño, mientras que las tres franjas clásicas de adidas aparecen de manera discreta sobre los hombros.

"Somos México". Foto: Instagram @adidasmx

En la parte interna del cuello se puede leer la frase “Somos México”, un mensaje que funciona como símbolo de identidad y unión para los aficionados rumbo al torneo más importante del futbol.

Además, el escudo de la Selección Mexicana aparece al centro del pecho acompañado del logo de adidas, reforzando esa mezcla entre futbol, moda y cultura streetwear que cada vez toma más fuerza en las colecciones deportivas.

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adidas y Someone Somewhere presentan colección artesanal

Como parte del lanzamiento, adidas también presentó una colección especial junto a Someone Somewhere, marca mexicana reconocida por colaborar con comunidades artesanas del país.

La colección incluye seis piezas intervenidas por mujeres artesanas de Naupan, en la Sierra Norte de Puebla, integrando bordados y detalles hechos a mano inspirados en la identidad mexicana.

Entre las prendas destaca el Artisan JSY, una reinterpretación del tercer jersey con cuello tipo polo y acabados artesanales que llevan el orgullo mexicano más allá de la cancha.

Jersey en colaboración con Someone Somewhere. Foto: Instagram @adidasmx

¿Cuánto cuesta el nuevo jersey de México 2026?

El nuevo uniforme ya se encuentra disponible en adidas México y tiendas seleccionadas desde el 11 de mayo.

Dependiendo de la versión, los precios rondan aproximadamente entre los 1,999 y 2,999 pesos mexicanos.

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