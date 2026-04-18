El futbol dejo de ser solo un juego hace mucho tiempo. En México, es identidad, memoria colectiva y una forma de decir quién eres sin hablar. Hoy, esa narrativa da un paso más allá de la cancha para instalarse en el clóset.

En ese cruce entre deporte, cultura y moda, Levi's presenta su nueva colección en colaboración con la Selección Mexicana de Futbol y la marca de streetwear Tony Delfino: una propuesta que no busca disfrazar al aficionado, sino vestirlo desde lo que representa.

Levi's x Selección Mexicana: una colección con historia

Levi's no llega al futbol desde cero, ya había formado parte del uniforme de la Selección Mexicana en los años 70, lo que convierte esta colaboración en una continuidad más que en una tendencia pasajera.

Este nuevo lanzamiento forma parte de una estrategia global que también incluye a selecciones como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pero México abre la conversación con una colección que conecta directamente con su identidad cultural.

El futbol no solo se juega, también se viste. Foto: Cortesía Levi's

Cinco prendas en la colección Levi's x El Tricolor

La colección está compuesta por cinco piezas clave que traducen los colores verde, blanco y rojo en prendas pensadas para el día a día, no solo para el estadio:

Type II Jacket: la pieza central. Una chamarra de mezclilla con un parche vintage en la espalda que recupera el escudo retro de la Selección. Es la prenda más statement de toda la colección.

Type III Trucker blanca: una versión más limpia, donde los detalles de colaboración se vuelven protagonista sin saturar la prenda.

Shorts 474 verdes: silueta holgada, estética noventera y un enfoque completamente stretwear.

Pañuelo verde: uno de los elementos más versátiles, con gráfica tipo bandana que conecta con códigos urbanos.

Tote bag: funcional, minimalista, en color verde y con el mismo lenguaje visual de la colección.

El resultado: piezas que pueden usarse juntas o por separado, pero que mantienen un hilo conductor, no son merchandising, son ropa.

Así es la colección de la colaboración Levi's x Selección Mexicana x Tony Delfino. Foto: Cortesía Levi's

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El futbol como identidad y estilo

Durante el panel “El futbol como uniforme cultural”, que la marca llevó a cabo en la Levi's Haus of Strauss de CDMX, se puso sobre la mesa algo que explica por qué colecciones como esta funcionan: el futbol ya no se limita al campo.

Como se discutió en la conversación, el jersey pasó de ser exclusivo del jugador a convertirse en un símbolo de pertenencia. Hoy, llevarlo no es solo apoyar a un equipo, es decir de dónde vienes.

Esa evolución también se refleja en cómo se combinan las prendas: mezclilla, sneakers, piezas oversize o incluso looks más pulidos. El fútbol dejó de ser uniforme para convertirse en lenguaje.

Levi's reinterpreta a México con estilo. Foto: Cortesía Levi's

Tony Delfino y la estética urbana mexicana

La colaboración con Tony Delfino no es casual. La marca, con base en Ciudad de México, ha construido un lenguaje visual ligado al arte urbano, la gráfica y la cultura popular. Eso se traduce en los detalles de la colección: bordados, parches, gráficos y una estética que se siente local, no importada.

La campaña que acompaña el lanzamiento refuerza esta idea: jóvenes creativos transformando un espacio cotidiano en un estadio improvisado. No hay grandes producciones, hay comunidad.

La bandera y la frase "Cielito lindo" incluidas en las chamarras de mezclilla. Foto: Cortesía Levi's

Y eso conecta con algo que también se mencionó en el panel: en México, el futbol se aprende en la calle, no en la pantalla. En un año marcado por el Mundial, las marcas buscan subirse a la conversación. Pero no todas lo hacen desde el mismo lugar.

Esta colección no intenta reinventar el futbol ni la moda. Lo que hace es más simple —y más difícil—: traducir una identidad que ya existe. Porque en México, el futbol no solo se juega, se vive. Y ahora, también se viste.

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