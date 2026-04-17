Hubo un momento en el futbol donde todo eran reglas. Lo uniformes tenían colores sobrios y la estética quedaba en segundo plano. Y entonces apareció Jorge Campos. Un portero que no solo atajaba balones, también rompía códigos. Campos entendió —mucho antes que la industria— que el estilo también juega.

Hoy, décadas después, esa misma irreverencia aterriza en una colaboración con American Eagle que no busca nostalgia, sino reafirmar un legado que sigue vigente.

Jorge Campos durante la presentación de la colaboración con American Eagle. Foto: Abril Macias | El Universal

Jorge Campos: de la cancha a la calle

"Hoy creo que ya podemos ir a donde queramos, con los colores que queramos", dijo Jorge Campos durante la presentación. La frase resume el espíritu de la propuesta: una colección que no se queda en el deporte, lo expande.

La colaboración se construye a partir de una serie de piezas clave que reinterpretan el ADN visual de Campos desde el lenguaje actual del streetwear. Los jerseys son el eje central: siluetas relajadas, gráficos inspirados en el fútbol de los años noventa y bloques de color que evocan directamente los uniformes que marcaron su carrera.

Color, irreverencia y cero miedo a destacar. Foto: Cortesía American Eagle

A estos se suman playeras gráficas con prints de alto impacto, donde los colores vibrantes y las composiciones contrastantes funcionan como protagonistas. Las gorras, reinterpretadas bajo el universo de American Eagle se integran como piezas clave dentro del styling, reforzando el cruce entre deporte y moda.

Playeras, gorras, shorts con la vibra acapulquense de "El Brody". Foto: American Eagle

La colección también incluye calcetines deportivos y flip flops, piezas que expanden el concepto hacia lo cotidiano, manteniendo la misma lógica visual: color, contraste y personalidad.

Calcetines y sandalias también forman parte de esta colaboración. Foto: American Eagle

En conjunto, la propuesta se siente más cercana a una colección de streetwear que a una línea deportiva tradicional. Verde limón, rosa vibrante, morado, azul eléctrico. Más que una paleta, es una declaración que conecta con una generación que creció viendo a Jorge Campos romper cualquier regla dentro del campo.

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El estilo como forma de juego

Antes de que existiera el “fashion football”, Campos ya lo practicaba. Desde Acapulco, entre playa, surf y una estética que hoy define la colección, construyó una identidad basada en el color y la expresión personal.

“Todo a mi alrededor eran colores de alegría… eso era lo que yo quería transmitir”, expresó. No era moda por moda. Era una extensión de quién era dentro y fuera de la cancha.

El futbol siempre fue moda, solo necesitaba a alguien que lo entendiera primero. Foto: Cortesía American Eagle

“El Brody”, identidad más allá del deporte

Lejos de encasillarse en lo deportivo, la colaboración propone una forma de entender el estilo. No hay reglas estrictas. Hay actitud. “Puedes usarlo donde quieras… pero si no te sientes seguro, no lo vas a lograr”, afirma Campos. La clave no está en la prenda, sino en quien la lleva.

En un contexto donde la moda retoma constantemente los códigos de los 90, esta colección no funciona como un regreso, sino como una continuidad. La estética de Campos —antes disruptiva— hoy se consolida como referencia dentro de la conversación actual entre deporte y moda.

La colaboración entre Jorge Campos y American Eagle no solo revisita una estética icónica, también pone sobre la mesa una idea que sigue vigente: el estilo no se trata de encajar, sino de atreverse. En un momento donde el deporte y la moda convergen más que nunca, su legado encuentra un nuevo espacio para seguir jugando.

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