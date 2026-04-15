El deporte ya no solo se juega, también se viste. Y anoche, los Diablos Rojos del México junto a New Era lo dejaron claro con la presentación de su colección 2026: una propuesta que va más allá del uniforme para convertirse en una declaración de identidad, estilo y momento cultural.

En un año clave para México en el escenario deportivo global, la Novena Escarlata apuesta por una colección que no solo honra su historia en el diamante, sino que también dialoga con el presente, donde la moda y el deporte comparten lenguaje, estética y relevancia.

Uniformes Diablos Rojos 2026: identidad que evoluciona

La colección parte de una reinterpretación de los códigos más emblemáticos del equipo. El uniforme Home, en base blanca, incorpora una construcción en jacquard con flamas integradas que recorren el jersey, aportando textura y profundidad visual.

Este detalle convive con acentos en hilo dorado que remiten al bicampeonato, elevando una silueta clásica con un lenguaje contemporáneo.

Jersey home y jersey away, Colección 2026. Foto: Cortesía New Era

Por su parte, el uniforme Away mantiene el rojo característico, pero introduce contrastes en verde que rompen con la tradición escarlata. Esta decisión no es casual: responde a una visión de proyección internacional en un año clave para el deporte en México.

El Mundial se juega también en el diamante

Uno de los ejes de la colección es la conexión con la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Alternativo 1 toma como punto de partida el futbol mexicano para reinterpretarlo desde el beisbol.

En un fondo verde, el clásico wordmark de “México” se posiciona al frente, acompañado de bordados artesanales en mangas y cuello que refuerzan la identidad nacional.

Jersey para apoyar a la Selección Mexicana de Futbol durante el Mundial 2026. Foto: Cortesía New Era

Esta pieza no solo funciona como uniforme, sino como un statement que vincula dos de los deportes más importantes del país bajo una misma narrativa visual.

Leer también: C&A juega el Mundial 2026 desde el estilo

Una propuesta cromática más arriesgada

El Alternativo 2 introduce una de las apuestas más interesantes de la colección. En un tono borgoña, el diseño se aleja de la paleta tradicional para explorar una identidad más experimental.

Los acentos en rojo y menta generan contraste, mientras que el nuevo wordmark —una “D” coronada por cuernos— propone una reinterpretación contemporánea del símbolo del equipo. El resultado es una pieza que se mueve entre lo deportivo y lo coleccionable.

Jersey alternativa en tono borgoña. Foto: Cortesía New Era

Dónde comprar la colección de Diablos Rojos x New Era 2026

La colección 2026 no se limita al terreno de juego. La amplitud de piezas presentadas —desde jerseys hasta propuestas más orientadas al lifestyle— refleja una intención clara: posicionar a los Diablos Rojos como un referente cultural más allá del beisbol.

En este sentido, la colaboración con New Era refuerza una tendencia global donde las prendas deportivas se integran al uso diario, convirtiéndose en parte del lenguaje del street style.

Gorras, sudaderas, jerseys, chamarras y más para la Colección 2026 de lo Diablos Rojos. Foto: Cortesía New Era

La colección ya se encuentra disponible en la tienda oficial del Estadio Alfredo Harp Helú, así como en canales digitales y tiendas físicas de New Era, además de distribuidores autorizados.

Los precios varían dependiendo de la pieza, pero los jerseys suelen ubicarse en un rango aproximado de $1,500 a $2,500 MXN, mientras que otras prendas y accesorios pueden ajustarse a distintos presupuestos.

La colección 2026 de los Diablos Rojos del México no solo presenta nuevos uniformes: construye una narrativa donde el deporte, la identidad y el diseño conviven en una misma propuesta. En un año marcado por la atención global hacia México, esta colaboración con New Era posiciona al equipo no solo en el diamante, sino también dentro de la conversación cultural y de estilo.

Leer también: New Era celebra los 30 años de Space Jam con una colección especial

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/