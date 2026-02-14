Más Información
El NBA All-Star Game no es solo uno de los momentos más vibrantes de la temporada de la liga estadounidense: es una oportunidad para que la moda y la cultura del básquet se encuentren en piezas que funcionan tanto dentro como fuera de la cancha.
Así lo demuestra New Era con su colección oficial NBA All-Star Game, disponible en México, que mezcla siluetas clásicas y detalles audaces para celebrar la pasión por el juego desde el estilo.
La varsity que roba cámara
La primera pieza que destaca es una bomber satinada estilo varsity en negro con mangas en contraste claro.
Detalles clave:
- Bordados de tigres en el pecho, simétricos y agresivos.
- Cuello, puños y pretina acanalados con líneas deportivas.
- Acabado brillante que remite a las chaquetas universitarias clásicas.
No es merch, es una pieza con narrativa. Tiene ese aire college americano que funciona perfecto con denim recto o incluso con pantalones más pulidos para un contraste interesante.
Utility jacket con parches All-Star
La segunda chamarra cambia totalmente el lenguaje. Es una silueta tipo M-65, completamente negra, con múltiples bolsillos frontales y una construcción más estructurada.
Lo que la hace especial:
- Parches bordados con estrellas en rojo y azul.
- Aplicación circular “The West”.
- Detalle gráfico “Route 66”.
- Bordados conmemorativos del All-Star.
Aquí el estilo es una combinación de militar + heritage + básquet. Es una pieza más conceptual, casi de colección. Ideal para quienes quieren algo más editorial.
Gorras: el ADN de la colección
Si algo domina el drop, son las gorras. Y cada una propone una estética distinta:
- Snapback negra con parche rectangular All-Star. Minimalista, fondo negro con un parche frontal blanco y rojo que grita nostalgia noventera. Perfecta para estilismos limpios.
- 59FIFTY negra con estrella dorada. Más premium visualmente. La estrella bordada en dorado metálico le da un aire más sofisticado y coleccionable.
- Trucker negra con mesh. Más relajada. Frente estructurado con gráfica All-Star y parte trasera en red.
- Trucker blanco y negro “All-Star ’26”. Contraste alto, gráfica central dominante. Es la más gráfica y la más llamativa.
Una colección que apuesta por identidad. Lo interesante es que la propuesta no se siente genérica. Los parches, las estrellas, las referencias americanas y el uso del negro como base dominante le dan cohesión visual.
Porque cuando el deporte se cruza con diseño bien pensado, deja de ser uniforme y se convierte en estilo.
