El NBA All-Star Game no es solo uno de los momentos más vibrantes de la temporada de la liga estadounidense: es una oportunidad para que la moda y la cultura del básquet se encuentren en piezas que funcionan tanto dentro como fuera de la cancha.

Así lo demuestra New Era con su colección oficial NBA All-Star Game, disponible en México, que mezcla siluetas clásicas y detalles audaces para celebrar la pasión por el juego desde el estilo.

New Era Essentials. Foto: Cortesía New Era

La varsity que roba cámara

La primera pieza que destaca es una bomber satinada estilo varsity en negro con mangas en contraste claro.

Detalles clave:

Bordados de tigres en el pecho, simétricos y agresivos.

Cuello, puños y pretina acanalados con líneas deportivas.

Acabado brillante que remite a las chaquetas universitarias clásicas.

No es merch, es una pieza con narrativa. Tiene ese aire college americano que funciona perfecto con denim recto o incluso con pantalones más pulidos para un contraste interesante.

Así es la nueva colección de New Era. Foto: Cortesía New Era

Utility jacket con parches All-Star

La segunda chamarra cambia totalmente el lenguaje. Es una silueta tipo M-65, completamente negra, con múltiples bolsillos frontales y una construcción más estructurada.

Lo que la hace especial:

Parches bordados con estrellas en rojo y azul.

Aplicación circular “The West”.

Detalle gráfico “Route 66”.

Bordados conmemorativos del All-Star.

Aquí el estilo es una combinación de militar + heritage + básquet. Es una pieza más conceptual, casi de colección. Ideal para quienes quieren algo más editorial.

Gorras: el ADN de la colección

Si algo domina el drop, son las gorras. Y cada una propone una estética distinta:

New Era convierte gorras en piezas statement. Foto: Cortesía New Era

Snapback negra con parche rectangular All-Star. Minimalista, fondo negro con un parche frontal blanco y rojo que grita nostalgia noventera. Perfecta para estilismos limpios.

59FIFTY negra con estrella dorada. Más premium visualmente. La estrella bordada en dorado metálico le da un aire más sofisticado y coleccionable.

Trucker negra con mesh. Más relajada. Frente estructurado con gráfica All-Star y parte trasera en red.

Trucker blanco y negro “All-Star ’26”. Contraste alto, gráfica central dominante. Es la más gráfica y la más llamativa.

Una colección que apuesta por identidad. Lo interesante es que la propuesta no se siente genérica. Los parches, las estrellas, las referencias americanas y el uso del negro como base dominante le dan cohesión visual.

Porque cuando el deporte se cruza con diseño bien pensado, deja de ser uniforme y se convierte en estilo.

New Era Essentials. Foto: Cortesía New Era

