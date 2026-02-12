Más Información
El universo Bratz se hace mini… y completamente coleccionable. Las Bratziez llegan oficialmente a México y ya comienzan a perfilarse como el próximo bag charm viral que dominará bolsos, mochilas y redes sociales. Pequeñas en tamaño, pero enormes en actitud, estas figuras capturan la esencia de la "bratitude" con una propuesta que mezcla nostalgia, moda y cultura pop.
Mini muñecas Bratz, máxima actitud
Las Bratziez reinterpretan el ADN Bratz a través de una experiencia de unboxing que celebra la individualidad. Cada caja sorpresa revela uno de los seis personajes de la colección de charms, todos con personalidades marcadas y estética propia.
La línea incluye a:
- Angel, el cerdito más sweet.
- Bunny Boo, el conejito con más actitud.
- Kool Kat, la gatita más fashion.
- Pretty Princess, la rana más glam.
- Sugar y Spice, figuras especiales pensadas para verdaderos coleccionistas.
Cada personaje mantiene el espíritu atrevido que convirtió a Bratz en un fenómeno global, ahora reinterpretado en clave mini.
Más que muñecas: el nuevo accesorio viral
Bratziez no son solo figuras para exhibir. Gracias a su charm clip en forma de labios, funcionan como accesorio portátil que puede llevarse en bolsas, cinturones, mochilas o incluso botellas de agua.
La propuesta se alinea con la tendencia actual de los bag charms personalizados, donde los accesorios hablan de identidad y estilo propio. Cada pieza incluye además un pequeño biberón como accesorio extra y un certificado de autenticidad que refuerza su valor coleccionable.
Bratzies: lanzamiento en México
Lanzadas en noviembre de 2025 en Estados Unidos, las Bratziez se agotaron rápidamente en línea y generaron alta demanda en retail, consolidándose como una de las apuestas más comentadas dentro del universo Bratz.
Ahora, a partir de febrero, llegan oficialmente a México y estarán disponibles de manera exclusiva en Walmart y Liverpool.
En un momento donde la estética dosmilera vuelve a dominar la moda, Bratziez capitaliza la nostalgia sin quedarse en el pasado. La colección demuestra que la actitud no depende del tamaño y que el universo Bratz sigue encontrando nuevas formas de reinventarse.
Pequeñas, coleccionables y listas para colgarse del bolso: el siguiente objeto de deseo ya tiene nombre.
