El universo Bratz se hace mini… y completamente coleccionable. Las Bratziez llegan oficialmente a México y ya comienzan a perfilarse como el próximo bag charm viral que dominará bolsos, mochilas y redes sociales. Pequeñas en tamaño, pero enormes en actitud, estas figuras capturan la esencia de la "bratitude" con una propuesta que mezcla nostalgia, moda y cultura pop.

Bratziez aterriza en México y ya apunta a ser el accesorio más cute (y coleccionable) del momento. Foto: Cortesía Bratz

Mini muñecas Bratz, máxima actitud

Las Bratziez reinterpretan el ADN Bratz a través de una experiencia de unboxing que celebra la individualidad. Cada caja sorpresa revela uno de los seis personajes de la colección de charms, todos con personalidades marcadas y estética propia.

La línea incluye a:

Angel, el cerdito más sweet.

Bunny Boo, el conejito con más actitud.

Kool Kat, la gatita más fashion.

Pretty Princess, la rana más glam.

Sugar y Spice, figuras especiales pensadas para verdaderos coleccionistas.

Cada personaje mantiene el espíritu atrevido que convirtió a Bratz en un fenómeno global, ahora reinterpretado en clave mini.

Pequeñas en tamaño, enormes en bratitude. Foto: Cortesía Bratz

Más que muñecas: el nuevo accesorio viral

Bratziez no son solo figuras para exhibir. Gracias a su charm clip en forma de labios, funcionan como accesorio portátil que puede llevarse en bolsas, cinturones, mochilas o incluso botellas de agua.

La propuesta se alinea con la tendencia actual de los bag charms personalizados, donde los accesorios hablan de identidad y estilo propio. Cada pieza incluye además un pequeño biberón como accesorio extra y un certificado de autenticidad que refuerza su valor coleccionable.

Bratzies: lanzamiento en México

Lanzadas en noviembre de 2025 en Estados Unidos, las Bratziez se agotaron rápidamente en línea y generaron alta demanda en retail, consolidándose como una de las apuestas más comentadas dentro del universo Bratz.

La estética Y2K sigue ganando… y ahora viene en versión mini. Foto: Cortesía Bratz

Ahora, a partir de febrero, llegan oficialmente a México y estarán disponibles de manera exclusiva en Walmart y Liverpool.

En un momento donde la estética dosmilera vuelve a dominar la moda, Bratziez capitaliza la nostalgia sin quedarse en el pasado. La colección demuestra que la actitud no depende del tamaño y que el universo Bratz sigue encontrando nuevas formas de reinventarse.

Pequeñas, coleccionables y listas para colgarse del bolso: el siguiente objeto de deseo ya tiene nombre.

