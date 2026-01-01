El Día de Reyes 2026 se acerca, y Amazon México tiene una oferta que hará gritar de emoción a más de una millennial con alma de Plástica. Las icónicas muñecas Bratz se han transformado en las protagonistas de Mean Girls, en una edición especial llena de detalles, moda y referencias que todo fan de la película va a reconocer al instante.

Desde Regina George hasta Cady Heron, pasando por Janis, Karen y Gretchen, esta colección celebra a lo grande uno de los mayores fenómenos pop de los 2000. Y lo mejor: están con descuento por tiempo limitado, justo a tiempo para convertirse en el regalo ideal este 6 de enero.

1. Regina George - Bratz Mean Girls Muñeca con 2 atuendos y accesorios

Regina, la abeja reina de North Shore High, llega en formato Bratz con dos outfits completos y un estilo 100 % plástica. Viste una camiseta rosa con la icónica frase "A Little Bit Dramatic", falda de mezclilla, tacones y aretes a juego. También incluye un segundo conjunto negro, medias de red y botas altas, todo con su actitud inconfundible.

🛍️ Precio actual: $1,279.75 MXN (antes $1,629)

$1,279.75 MXN (antes $1,629) 📦 Incluye: 2 atuendos, múltiples accesorios, libro del mal y caja con diseño especial.

2 atuendos, múltiples accesorios, libro del mal y caja con diseño especial. 🛒 Comprar en Amazon: Bratz Mean Girls Muñeca Regina

2. Janis Ian - Bratz Mean Girls Spring Fling con atuendo de graduación

Janis se presenta lista para el baile de graduación con un conjunto de dos piezas en tono morado, lentes oscuros y botas negras. Su estilo alternativo se mantiene intacto, con accesorios inspirados en su look rebelde y el toque único que la distingue del resto de las chicas.

🛍️ Precio actual: $1,484.10 MXN (antes $1,649)

$1,484.10 MXN (antes $1,649) 📦 Incluye: Atuendo completo, accesorios temáticos y caja de colección

Atuendo completo, accesorios temáticos y caja de colección 🛒 Comprar en Amazon: Bratz Mean Girls Spring Fling Muñeca Janis

3. Karen y Gretchen - Set de Muñecas Bratz Mean Girls con 4 atuendos

Este set doble es ideal para fans que no pueden elegir entre las favoritas del grupo. Karen luce un top rosa con minifalda y un segundo outfit blanco con falda de mezclilla. Gretchen lleva un look en tonos dorados y otro en blanco y negro, ambos acompañados de accesorios como botas y joyería.

🛍️ Precio actual: $2,025.61 MXN (antes $2,979)

$2,025.61 MXN (antes $2,979) 📦 Incluye: 2 muñecas, 4 outfits, accesorios y el infame Burn Book

2 muñecas, 4 outfits, accesorios y el infame 🛒 Comprar en Amazon: Bratz Mean Girls Muñecas Karen y Gretchen

4. Cady Heron - Bratz Mean Girls con 2 atuendos

Cady llega con dos facetas: la chica nueva y la que se convierte en Plástica. Su primer outfit incluye la camiseta rosa de Damian combinada con jeans, mientras que el segundo conjunto es su icónico vestido para la fiesta en casa. También trae una barra energética para recargar pilas, un teléfono plegable, un bolso, esmalte de uñas y más

🛍️ Precio actual: $1,484.10 MXN (antes $1,649)

$1,484.10 MXN (antes $1,649) 📦 Incluye: 2 cambios de ropa, accesorios y caja de diseño especial

2 cambios de ropa, accesorios y caja de diseño especial 🛒 Comprar en Amazon: Bratz Mean Girls Muñeca Cady

Ya sea para revivir frases como “On Wednesdays we wear pink” o simplemente para regalar nostalgia y estilo este Día de Reyes, estas muñecas Bratz inspiradas en Mean Girls son una compra redonda. Están disponibles en Amazon México con descuentos de hasta el 32 % por tiempo limitado, así que si quieres un regalo tan fetch como inolvidable, este es el momento de añadirlas al carrito.