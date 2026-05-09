Calendario original del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP; estos son los cambios propuestos por altas temperaturas y el Mundial

El pasado 7 de mayo, el secretario de educación pública, Mario Delgado, anunció un ajuste al calendario escolar del ciclo escolar 2025-2026, referente a la conclusión anticipada de clases debido a las altas temperaturas registradas en México y al arranque de la Copa Mundial de Futbol.

Por medio de sus cuentas de redes sociales, detalló que dicha modificación fue derivada de una reunión entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las secretarias de las 32 entidades del país, en la cual hubo "acuerdo unánime".

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Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

La decisión de acabar el ciclo escolar el próximo 5 de junio ha causado controversia entre madres y padres de familia, docentes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), especialistas y autoridades. Pero, ¿cómo era el calendario escolar original?

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Calendario original del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026, destinado a alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, las actividades escolares comenzaron el 1 de septiembre de 2025.

Además, contaba con una duración de 185 días hábiles y la fecha original de la conclusión de clases era el 15 de julio. "Se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes", aclaró Delgado ante el recorte.

Calendario Escolar 2025-2026 original. Foto: Secretaría de Educación Pública (SEP)

En su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que lo anuncio por el secretario de educación pública era una propuesta. "No hay calendario definido", afirmó.

Horas después, Mario Delgado dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las secretarias de las 32 entidades se reunirán de nuevo el próximo lunes 11 de mayo para revisar el calendario escolar y hacer una propuesta definitiva.

La SNTE propuso que para respetar los derechos de los maestros y estudiantes el nuevo ciclo escolar 2026-2027 inicie el 7 o el 14 de agosto para fortalecer el aprendizaje y recuperar lo que se perderá.

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