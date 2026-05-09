Arriba crucero Hondius a las costas de Tenerife; más de 100 pasajeros serán evacuados por brote de hantavirus

El crucero Hondius, en el que se detectó el brote de hantavirus, llegó este domingo al puerto de Granadilla, en el sur de la isla española de Tenerife, para la evacuación de sus más de 100 ocupantes, escoltado por un barco de la Guardia Civil, constataron periodistas de la AFP.

La embarcación, donde el brote costó la vida a tres personas y ha mantenido en vilo a las autoridades sanitarias, entró en el pequeño puerto del sur de Tenerife aproximadamente a las 05H00 GMT, y en cuanto fondee se pondrá en marcha la operación para evacuar a sus ocupantes, entre los que no hay constancia de nuevos casos, antes de continuar hacia su base en los Países Bajos.

El último balance de la OMS registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos por este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.

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La ministra española de Salud, Mónica García, anunció el sábado por la noche en el puerto que "todo el mecanismo (está) en marcha para la llegada del buque (...) con todas las garantías de salud pública".

García dijo que la prueba realizada a una ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante resultó negativa para hantavirus. "Conforme al protocolo establecido, se realizará una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas", explicó.

Por su parte, el operador Oceanwide Expeditions dijo en un comunicado que todos los pasajeros a bordo del crucero y algunos miembros de la tripulación empezarán a desembarcar "hacia las 08H00, hora local" del domingo (07H00 GMT).

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"Una vez que hayan desembarcado, serán trasladados inmediatamente a sus respectivos vuelos" en el aeropuerto de Tenerife Sur, a un cuarto de hora del puerto, precisó la empresa.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó con la ministra española el sábado a Tenerife, al puerto industrial de Granadilla de Abona, para ayudar a supervisar el desembarco del crucero, informó la agencia en un comunicado.

"España está preparada y lista", subrayó el jefe de la OMS ante periodistas a su llegada.

En el muelle, le espera un amplio despliegue sanitario y de seguridad coordinado por el Gobierno de España y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Foto: Miguel Barreto/EFE

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"Vinimos directamente aquí para revisar los preparativos en el puerto. Por supuesto, mañana haremos todo lo posible para que la operación sea un éxito", agregó.

En una comunicación anterior, Ghebreyesus fue enfático: "Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo".

También reconoció que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave".

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"Tres personas perdieron la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo", señaló.

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cdm