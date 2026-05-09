La directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, firmó una resolución administrativa que anula de facto el bloqueo canario e impone la acogida del crucero afectado por el brote de hantavirus.

En una resolución sostiene que “existe una necesidad de asistencia sanitaria a bordo, con limitaciones operativas para mantener a las personas en el buque durante más tiempo” y que “se ha comunicado, asimismo, un eventual deterioro meteorológico”.

“Desde un punto de vista sanitario, las autoridades sanitarias españolas, en coordinación con las de otros países, han organizado un operativo sanitario especial para el desembarco controlado en frente al puerto de Granadilla (Tenerife). En este dispositivo, se han coordinado distintos organismos, como son la Capitanía Marítima de Tenerife, Sanidad Exterior, Autoridad Portuaria y Protección Civil”.

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“En este sentido”, sigue el documento firmado por la directora general de Marina Mercante, “las autoridades competentes han determinado que el control sanitario es más eficaz en un puerto preparado que manteniendo indefinidamente el buque en alta mar”.

El gobierno también considera que “el puerto de la Granadilla tiene características de puerto industrial relativamente aislado, con menor interacción con población civil y amplias zonas operativas para las actuaciones necesarias en este caso”, por lo que “de acuerdo con las circunstancias indicadas, se considera justificada la acogida del buque MV Hondius desde la óptica de seguridad marítima y protección de la vida humana", una medida que se acelera por la incertidumbre metereológica.

Ordena “imponer la acogida del buque MV Hondius en el puerto de la Granadilla, de Tenerife, ya sea mediante fondeo o mediante atraque, como se decida por las autoridades responsables del operativo sanitario que se aplicará a las personas que se encuentran en el buque".

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Además, ordena que “la Autoridad Portuaria de la Granadilla facilitará los servicios necesarios de practicaje, remolque y amarre para la acogida del buque MV Hondius”.

Antes, el presidente de Canarias (España), Fernando Clavijo, había declarado que no autorizará fondeo del barco si no sale este domingo todo el pasaje; ahora el gobierno se lo ha ordenado.

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