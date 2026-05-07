Más Información
“Vendrán más acusaciones contra políticos en México”; fiscal Todd Blanche anticipa nuevas investigaciones
INE detectó irregularidades en campaña de Morena en Sinaloa por 82 mdp; registra omisión de gastos en candidatura de Rocha
"Quiero ver a Rocha vestido de naranja y de vecino de Maduro"; Germán Martínez y Rodolfo de la Guarda participan en Con los de Casa
FGR revela inventario de narcolaboratorio en Chihuahua; decomisa 55 mil litros y 50 toneladas de precursores químicos
"Por eso están en el basurero de la historia"; Ariadna Montiel se lanza contra el PRI por pedir que Morena sea declarada organización terrorista
Isabel Díaz Ayuso recibe Medalla al Mérito Cívico y Llaves de Aguascalientes; morenistas protestan por condecoración
El crucero afectado por un brote de hantavirus no atracará en un puerto de Tenerife (una de las islas Canarias) sino que solo fondeará sin tocar tierra, tras lo que sus pasajeros serán desplazados en lanchas y, después, al aeropuerto, anunció este jueves el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo.
Lee también Gobierno de Trump busca acelerar deportaciones; va contra jueces migratorios que han retrasado fallos
"El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia, porque vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen y la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha" para después ser trasladados "al aeropuerto", explicó tras una reunión con los ministros españoles de Sanidad, Mónica García, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
"En ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto y se hará con todas las garantías" para evitar cualquier tipo de "contagio y transmisión", recalcó Clavijo.
Juez hace pública supuesta nota suicida de Jeffrey Epstein; documento permaneció oculto durante años
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]