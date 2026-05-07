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El crucero afectado por un brote de no atracará en un puerto de Tenerife (una de las islas Canarias) sino que solo fondeará sin tocar tierra, tras lo que sus pasajeros serán desplazados en lanchas y, después, al aeropuerto, anunció este jueves el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo.

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"El buque en ningún caso atracará, solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia, porque vectores de y de riesgo se disminuyen y la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha" para después ser trasladados "al aeropuerto", explicó tras una reunión con los ministros españoles de Sanidad, Mónica García, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"En ningún caso los saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto y se hará con todas las garantías" para evitar cualquier tipo de "contagio y transmisión", recalcó Clavijo.

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