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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos minimizaron el miércoles cualquier amenaza interna por el brote de en un barco en el que hay varios pasajeros estadounidenses.

"En estos momentos, el riesgo para el público estadounidense es extremadamente bajo, dijo la principal agencia de salud pública de ese país en un comunicado.

Tres pasajeros del MV Hondius murieron por el raro pero mortal virus. Se espera que la evacuación de los demás pasajeros empiece el próximo 11 de mayo desde la isla de Tenerife en .

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"Instamos a todos los estadounidenses a bordo del barco que sigan las guías de funcionarios sanitarios mientras trabajamos para traerlos a casa de forma segura".

En el comunicado se explicó que el dirige una respuesta gubernamental que incluye diálogo directo con los pasajeros, coordinación diplomática y cooperación con autoridades de salud nacional e internacional.

El barco partió desde Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, rumbo a Cabo Verde, en África.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que evacuó del barco a tres personas: dos tripulantes enfermos y una persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados. El crucero, en tanto, se dirige a Canarias.

Pese a la preocupación por el brote, la situación no es similar a la del comienzo de la pandemia de covid-19, declaró a la AFP el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "El riesgo para el resto del mundo es bajo", dijo.

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