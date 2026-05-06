El director general de la OMS declaró este miércoles a la AFP que no cree que el brote mortal de hantavirus en un crucero, que ha despertado alarma internacional, sea similar al del comienzo de la pandemia de Covid-19.

El crucero MV Hondius ha estado en el centro de una alerta internacional desde el sábado, cuando la Organización Mundial de la Salud fue informada de que tres pasajeros habían muerto en medio de sospechas de un brote de hantavirus a bordo.

El buque, con bandera neerlandesa, zarpó de Ushuaia, en Argentina, el 1 de abril para un viaje por el océano Atlántico. Permanece fondeado frente a Cabo Verde desde el domingo.

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Esta enfermedad poco frecuente suele transmitirse a través de roedores infectados, normalmente por la orina, las heces o la saliva, pero la cepa Andes, confirmada en tres casos, puede transmitirse entre humanos.

En declaraciones a AFP en la sede de la OMS en Ginebra, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, restó importancia al peligro, insistiendo en que "el riesgo para el resto del mundo es bajo".

Cuando se le preguntó si la OMS considera que son situaciones similares respondió: "No, no lo creo".

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Aunque ha habido "múltiples reuniones para coordinar a nuestros socios y organizar una respuesta", afirmó que por ahora no ve la necesidad de convocar una reunión del comité de emergencia sobre la situación del hantavirus.

No obstante, Tedros destacó la respuesta rápida y, en particular, los esfuerzos para asegurar la evacuación de tres personas que se cree están infectadas con el virus desde el crucero.

El crucero atracará "en el plazo de tres días" en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, anunció la ministra española de Sanidad, a pesar de la oposición mostrada por el gobierno regional del archipiélago.

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Adhanom Ghebreyesus anunció que los tres casos sospechosos, incluido este médico, habían sido evacuados del barco y "están en camino para recibir atención médica en Países Bajos".

El martes, la OMS informó de siete casos de hantavirus, que puede provocar un síndrome respiratorio agudo: dos confirmados en laboratorio y cinco sospechosos.

Tres personas han muerto en relación con el brote identificado en el crucero, un matrimonio de septuagenarios neerlandeses y una pasajera alemana.

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