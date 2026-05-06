Ciudad del Cabo.— El caso del crucero MV Hondius, fondeado frente a las Costas de Cabo Verde y donde se han registrado siete casos sospechosos de hantavirus, con tres decesos, ha generado inquietud mundial.

El crucero está en alerta sanitaria después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara el sábado que se sospechaba que un hantavirus —propagado por roedores infectados— había provocado la muerte de tres pasajeros. El barco de bandera neerlandesa, que partió el 1 de abril de Ushuaia, en Argentina, con destino al archipiélago de Cabo Verde, en África, está fondeado desde el domingo frente a Praia, la capital del Cabo Verde, actualmente con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

Tres casos sospechosos a bordo podrán desembarcar en el puerto de Praia en las próximas horas, antes de ser trasladados en ambulancia al aeropuerto, desde donde serán evacuados, anunció a la AFP Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde.

Dijo que se trata de “dos miembros de la tripulación enfermos con síntomas”, pero cuyo estado es “estable” y que no necesitan ser hospitalizados, y de una persona que estuvo en “contacto estrecho” con otra enferma y “desarrolló una leve fiebre”.

La OMS había indicado que los dos tripulantes eran de nacionalidad británica y neerlandesa.

Una infección por hantavirus puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

Tras estas evacuaciones, el MV Hondius se dirigirá a las islas Canarias, donde llegará dentro de “tres a cuatro días”, anunció el Ministerio de Sanidad español, aunque no precisó a qué puerto.

“Una vez ahí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países”, añadió en un comunicado.

El gobierno español también aceptó una petición de Países Bajos “para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será transportado a Canarias en un avión”, señaló.

El Ministerio de Sanidad español apuntó que la atención y los traslados “se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario”. La naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions indicó que “no se ha identificado ningún nuevo caso sintomático” a bordo y anunció que los dos enfermos, “que actualmente requieren atención médica”, así como “la persona cercana a la pasajera fallecida el 2 de mayo”, serán trasladados a Países Bajos en una fecha no especificada.

La OMS cree que uno o varios primeros casos “se infectaron fuera del barco” por el virus y que posteriormente se produjo una transmisión entre personas, dijo Maria Van Kerkhove, directora del Departamento de Prevención y Preparación para Epidemias y Pandemias de la OMS. No obstante, es necesario que las personas estén realmente muy cerca para que se produzca un contagio. “El riesgo para el público general es bajo. No se trata de un virus que se propague como la gripe o el Covid-19”, señaló.

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