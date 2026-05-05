Monterrey, Nuevo León. – El alcalde de General Escobedo, Andrés Mijes, solicitará este martes licencia temporal al cargo durante sesión de Cabildo, con el propósito de participar en el proceso interno de Morena rumbo a la definición de su candidatura a la gubernatura de Nuevo León en 2027.

La petición será presentada a las 13:00 horas y, en caso de ser aprobada, entrará en vigor a partir del 1 de junio.

Con ello, el edil se separará de sus funciones para concentrarse en actividades partidistas, en un contexto donde el proceso interno comenzará en las próximas semanas.

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Mijes se perfila como el primer alcalde en dejar formalmente su cargo

Con esta decisión, Mijes se perfila como el primer alcalde en funciones en la entidad en dejar formalmente su cargo para integrarse a la contienda interna de Morena, en la antesala de la renovación del Poder Ejecutivo estatal.

Una vez aprobada la licencia de Mijes, el Cabildo deberá designar a un alcalde interino un día antes de que la licencia entre en vigor.

Fuentes informaron que el registro de aspirantes se realizará el 22 de junio, por lo que se prevé que la convocatoria oficial sea emitida a inicios de ese mes.

El pasado 7 de marzo, Morena definió a nivel nacional las reglas y el calendario para la selección de sus coordinadores estatales, proceso que contempla 17 entidades con elección de gubernatura.

En el caso de Nuevo León, además de Mijes, otros morenistas que han externado su interés por la candidatura de la gubernatura de la entidad son Waldo Fernández, Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores y Judith Díaz.