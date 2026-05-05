La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció un acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos para establecer una serie de medidas orientadas a la implementación del acuerdo de transporte aéreo bilateral con un favorecimiento del libre flujo de personas y mercancías.

En un comunicado conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Cancillería resaltó que México refrenda su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, con el fortalecimiento de las condiciones de operación y basado en las mejores prácticas internacionales.

Entre los acuerdos alcanzados, la SRE detalló que México avanzó en su estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Según indicó, en el documento firmado se reconoce el impulso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte integral de la oferta de la Zona Metropolitana.

Además, agregó que se avanzó en la inclusión del AIFA en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2025, por lo que habrá un diálogo continuo sobre el futuro del transporte aéreo entre el AIFA y los Estados Unidos.

En materia de carga, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la competitividad logística de ambos países.

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Finalmente, la SRE dio a conocer que se conformará un grupo de trabajo bilateral conformado por funcionarios de la SICT y el Departamento de Transporte de EU, que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos.

Este equipo evaluará las medidas regulatorias vigentes en Estados Unidos y podrá integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA.

“Con estas acciones, México reafirma su compromiso con el fortalecimiento de su conectividad internacional y con el desarrollo de infraestructura estratégica que impulse la prosperidad compartida en el país”, concluyó.

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Desde 2024, el DOT propuso terminar la aprobación de la alianza entre Delta y Aeroméxico, existente desde 2017, debido a que las decisiones del Gobierno de México como trasladar a las aerolíneas de carga al AIFA, así como la reducción de operaciones por hora en el AICM contravienen el convenio bilateral aéreo entre México y Estados Unidos.

En octubre de 2025, el DOT canceló 13 nuevas rutas hacia Estados Unidos por parte de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, 11 de ellas salían del AIFA.

El DOT también tiene en pausa la solicitud de la alianza entre Allegiant y Viva Aerobus.

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