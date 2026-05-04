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Zumpango, Méx.- El transportó 206 mil 515 pasajeros durante su primera semana de operación, en el ramal que va hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

La SICT señaló, a través de un comunicado, que el servicio se consolida como un proyecto clave para fortalecer la conectividad con el AIFA, tras su puesta en marcha.

El trayecto abarca 22.94 kilómetros y actualmente opera con 10 trenes de 100 metros, cada uno con capacidad para 719 pasajeros.

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Sin embargo, se dio a conocer que en caso de incrementarse la demanda, se podrán acoplar dos trenes y trasladar a mil 400 pasajeros en un solo viaje.

El ramal Lechería-AIFA, consta de seis estaciones: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan, además de la terminal Clara Krause en el aeropuerto.

Las instalaciones cuentan con accesos universales y guías podotáctiles, para personas con discapacidad.

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La terminal dispone de seis escaleras eléctricas y tres andenes con capacidad para nueve trenes.

Este medio de transporte integra 294 cámaras de vigilancia y 448 bocinas para comunicación con usuarios en estaciones y recorridos.

El servicio utiliza el Sistema Europeo de Señalización y Control Automático (ERTMS), que regula la velocidad, la distancia entre trenes y los cambios de vía para mantener la seguridad en la operación.

LL

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