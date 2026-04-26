La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este domingo 26 de abril el Tren “Felipe Ángeles”, de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Un recorrido de 43 minutos

Durante la inauguración en la estación AIFA-Clara Kraus, a petición de la Presidenta, el director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, expuso que el recorrido total son 42 kilómetros, de los cuales 18 se incorporan de vía existente del servicio de Buenavista a Lechería, y a partir de ahí se hace el desvío de 23 kilómetros hasta la terminal aérea.

Lajous mencionó que está estimado que la demanda llegue a 57 mil pasajeros diarios, aunque su capacidad llega hasta más de 80 mil. Al unir a la Ciudad de México con el Estado de México, destacó conexiones con el Metro, Metrobús y Ecobici, así como con el Mexibús y transporte público local mexiquense. Incluye 10 trenes de 100 metros de longitud con capacidad de 719 pasajeros cada tren.

Seis estaciones nuevas

El proyecto concluye con dos terminales y 10 estaciones de todo el tramo, pero en el tramo donde se hace el desvío, es una terminal y seis estaciones nuevas:

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Pardo Sur, Cajiga

Xaltocan

AIFA-Clara Kraus

La vía está diseñada para hacer el recorrido en 43 minutos, a una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora y una máxima de 130 kilómetros por hora.

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Apuntó que se hizo la adecuación para tener dos andenes exclusivos en el servicio al AIFA y el ingreso se hará con la Tarjeta de Movilidad Integrada y se implementará la Tarjeta del Suburbano.

Destacó la señalética para homologar la identidad gráfica y en términos de accesibilidad garantizó Lajous elevadores en las estaciones nuevas y guías podotáctiles para que sea 100% accesible.

Cuenta con 294 cámaras de vigilancia en estaciones y viaductos, así como 488 bocinas en la línea para tener comunicación con las personas usuarias.

Abundó que el Sistema de Control de Tráfico Ferroviario permite controlar velocidad, distancia entre trenes, aparatos de vía y desvíos para garantizar la seguridad de usuarios y usuarias.

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Entra en operación tren al AIFA para pasajeros. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren “Felipe Ángeles”?

Al señalar esta obra como un “proyecto emblemático”, Jorge Alberto Mendoza, director de Banobras, mencionó que por un mes habrá una tarifa promocional:

45 pesos desde Buenavista al AIFA

desde Buenavista al AIFA 11.50 pesos para todas las estaciones intermedias

Después se harán los ajustes en las tarifas.

¿Cuáles son los horarios del Tren “Felipe Ángeles”?

Mencionó que los horarios se están homologando con el Metro:

De lunes a viernes, de 05:00 de la mañana a las 12:00 horas

Sábados, de 06:00 de la mañana a 12:00 de la noche

Domingos y días festivos, de 07:00 de la mañana a las 12:00 de la noche.

El último tren en ambas terminales saldrá a las 11:30 de la noche

“Estamos trabajando con las diferentes aerolíneas porque entendemos que puede haber algunos vuelos más temprano o más tarde, y vamos a ir adecuando estos tiempos para que todos puedan llegar, obviamente, a tiempo a sus diferentes vuelos para que lleguen a sus distintos destinos”, añadió el director de Banobras.

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Agregó que las conductoras y los conductores fueron certificados, además que habrá vigilancia a bordo de los trenes, calefacción, aire acondicionado, sistema de sonorización y voceo y pantallas.

El general Iván Hernández Uribe, ingeniero residente de obra, indicó que este Tren es resultado del esfuerzo y el compromiso del gobierno federal en beneficio de nuestro país, así como “un símbolo de progreso, pero también de la gran capacidad de nuestra nación desde el punto de vista constructivo”.

Al destacar la participación del Ejército, mencionó que esta obra prioritaria representó complejidad en su construcción.

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“Somos un Ejército del pueblo que ejecuta obras sociales para el pueblo”, declaró el general Hernández Uribe al explicar que se espera cubrir una demanda diaria de 82 mil pasajeros.

Comentó que el ramal ferroviario de Lechería será “un elemento clave” para mejorar la movilidad de los usuarios, con traslado rápido y seguro entre la zona metropolitana y el AIFA.

Destacó el general que para esta obra se generaron cerca de 20 mil empleos, se requirieron 50 mil metros cúbicos, fueron colocados 96 mil durmientes, se aplicaron 136 mil toneladas de balastro y fueron tendidos 150 kilómetros de cable para la energización del sistema ferroviario.

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“Como se aprecia, el resultado de esta obra, la participación del Ejército en obras estratégicas garantiza la eficiencia, la transparencia y compromiso con la patria”, expresó el general Hernández Uribe.

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, destacó una inversión “que impacta” y atiende una necesidad de movilidad. También reiteró su agradecimiento a la Mandataria federal por el apoyo ante la emergencia por las lluvias de octubre del año pasado.

“Hoy estoy más convencido que nunca, igual que millones de mexicanos, que el segundo piso de la transformación también viaja en tren”, expresó.

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