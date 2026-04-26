El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena aprobó citar a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional para el 3 de mayo, con la intención de que el consejo convoque a un Congreso Nacional Extraordinario y pueda votarse ahí la nueva presidencia del CEN.

La salida de Luisa María Alcalde Luján de la presidencia del CEN de Morena se formalizaría esta semana, luego de que, a su vez, concluyera el periodo de Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de la Presidencia de la República, puesto al que llegará Alcalde Luján tras la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se espera que en el Consejo Nacional rindan protesta como consejeros los perfiles que puedan competir para la presidencia del CEN, como Ariadna Montiel, actual secretaria de Bienestar. De ser así, Montiel podría ser votada ante el Congreso Nacional.

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En tanto, durante una gira en Hidalgo, Ariadna Montiel rechazó hablar de algún interés para la dirigencia de Morena, tras la salida de Luisa María Alcalde.

“No vamos a dar ninguna declaración, gracias”, declaró.

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cdm