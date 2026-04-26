Más Información
VIDEO Familiares de Juan Jesús, vigilante acusado del feminicidio de Edith Guadalupe, realizan marcha; denuncian fabricación de delitos
Continúa Fase I de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México; se mantiene el doble Hoy No Circula
Fabien Frankel, de “La Casa del Dragón”, elogia a México en la CCXP 2026: “No hay una ciudad mejor en el mundo que esta”
Recuperan 41 inmuebles en el Edomex como parte de Operativo Restitución; refuerzan seguridad en 14 municipios
Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo
Ariadna Montiel evita hablar de ocupar dirigencia nacional de Morena; "no vamos a dar ninguna declaración", responde
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena aprobó citar a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional para el 3 de mayo, con la intención de que el consejo convoque a un Congreso Nacional Extraordinario y pueda votarse ahí la nueva presidencia del CEN.
La salida de Luisa María Alcalde Luján de la presidencia del CEN de Morena se formalizaría esta semana, luego de que, a su vez, concluyera el periodo de Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de la Presidencia de la República, puesto al que llegará Alcalde Luján tras la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Se espera que en el Consejo Nacional rindan protesta como consejeros los perfiles que puedan competir para la presidencia del CEN, como Ariadna Montiel, actual secretaria de Bienestar. De ser así, Montiel podría ser votada ante el Congreso Nacional.
Lee también Ir en coalición la prioridad de Citlalli Hernández para la elección 2027
En tanto, durante una gira en Hidalgo, Ariadna Montiel rechazó hablar de algún interés para la dirigencia de Morena, tras la salida de Luisa María Alcalde.
“No vamos a dar ninguna declaración, gracias”, declaró.
Continúa Fase I de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México; se mantiene el doble Hoy No Circula
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cdm
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]