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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió sobre el riesgo de regresar a una "guerra total" en Medio Oriente, después de que Irán y Estados Unidos intercambiaran ataques.
"No debemos minimizar el riesgo de que un intercambio de fuego reducido se convierta en fuego total o, en otras palabras, en una guerra total", declaró Guterres en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en la región.
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