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El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a Washington a repensar "a fondo" la aplicación de su política migratoria durante el Mundial de fútbol, en un contexto de creciente tensión sobre esta cuestión.
"Espero de verdad que se repiense a fondo cómo las medidas de control de la inmigración están afectando a los derechos humanos y a la dignidad humana, y que, especialmente de cara al Mundial, se revisen las políticas que, lamentablemente, hemos visto prevalecer, sobre todo en Estados Unidos", declaró Volker Türk a periodistas.
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