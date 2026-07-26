Villahermosa.— Lucas tiene tres años, es un husky siberiano y abrió la puerta para que las mascotas no sufran cuando sus dueños se divorcien. Una jueza familiar en Tabasco determinó que recibirá una pensión de 700 pesos mensuales y el pago de servicios de veterinaria.

Este perrito formaba parte de un matrimonio que tras 14 años se separó, y entonces vino el problema de quién cuidaría de él, sobre todo quién se haría cargo de los gastos de su alimentación. Doña Blanquita fue quien decidió iniciar este proceso legal.

La abogada Bellanila Andrea Hernández Reyes, a petición de unos amigos, decidió llevar este caso sin cobro alguno, teniendo claro que sería una batalla difícil, puesto que no hay legislación en Tabasco sobre pensión para las mascotas.

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“Los perros y los gatos son denominados seres sintientes, los cuales tienen también derechos que están respaldados bajo nuestra Constitución en el artículo primero constitucional, está en elevado terreno de Constitución, entonces ellos también, los animalitos merecen y necesitan una pensión alimenticia”, indicó.

Y agregó: “Es a raíz de esto que se solicita la pensión alimenticia para la mascota, para cubrir sus necesidades básicas. Y en raíz de este divorcio, la señora queda totalmente en desfase económico para poder alimentar y solventar”.

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Este matrimonio no tuvo hijos, sólo a Lucas. “La mascota se adquirió por ambos durante el matrimonio, incluso el señor bañaba al perro, este perrito se iba de viaje, tenía esparcimiento, se iba a Cancún, se iba a Veracruz, se iba a la playa. Son animales, por el tamaño que tiene en este caso la mascota Luquitas, debe tener un espacio para desarrollarse porque si no se estresan por el tamaño de la casa”, relató.

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La lucha por la pensión de Lucas duró 10 meses, y su dueño —esposo de Blanquita— no quiso quedarse con él y tampoco aceptó convivencia regular y programada.

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“Así es, fue un proceso que duró 10 meses en darnos la pensión alimenticia y guarda y custodia para la mascota de manera provisional. Eso fue de manera provisional porque en Tabasco no existe, en efecto, esta la ley de animales, pero no está legislado y no está regulado, no se tiene”, sostuvo.

Aunque el costo de alimentación de Lucas al mes rebasa los mil 500 pesos, la ley le otorgó 3% del salario de su dueño, lo que equivale a 700 pesos.

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“A Luquitas le tocó 3% más o menos de su manutención, muchas personas piensan que fue un dinero en exceso, la verdad no (...) en base al sueldo base del señor era un aproximado de 700 pesos mensuales”, precisó la abogada.

El mayor logro del husky siberiano es que abrió la puerta para que las mascotas en el país puedan gozar de una pensión.

“Es el primer caso, es el primer caso de una mascota, de un ser sintiente, fue desafortunadamente bastante difícil para llegar a esto porque no se está acostumbrado y, como le repito, no está legislado y eso no debería de ser. ¿Por qué? Porque para muchas personas una mascota equivale como un hijo”.

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Lucas vive feliz, rodeado del amor de su dueña, quien le prepara comida adicional a base de pollo y lo saca a pasear todos los días. Es juguetón y se ha ganado el cariño de sus vecinos.

Este husky siberiano es juguetón y se ha ganado el cariño de sus vecinos. Foto: Especial

Sentencia a favor

La pensión alimenticia formal a favor de Lucas es considerada histórica, ya que abre formalmente la puerta para la protección legal de los animales de compañía en Tabasco, al reconocerlos legalmente como miembros de las familias, consideró Gilda Ruiz, coordinadora estatal de la Asociación Protectora de Animales Caninos 911.

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Señaló que una resolución como esta crea jurisprudencia y permite que otras personas en la misma situación busquen proteger por la vía legal el bienestar de los animales de compañía. Si bien este logro es considerado un avance histórico para la protección animal en Tabasco, la activista advirtió que para consolidar este camino legal aún quedan retos institucionales urgentes.

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“Falta que los municipios de todo el estado cuenten con sus reglamentos, pero además que los funcionarios públicos estén capacitados sobre cómo recibir las denuncias, los protocolos de actuación, que conozcan los derechos de los animales para que puedan defenderlos”, indicó.

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Comentó que, gracias a la visibilización en redes sociales y a una mayor conciencia ciudadana, las denuncias formales por maltrato animal en Tabasco van en aumento.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el número de carpetas de investigación pasó de 34 casos en 2023, a 103 tan sólo en el primer semestre de 2026, acumulando recientemente más de 265 denuncias anuales.

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“Nos hemos topado con casos terribles, desde perros amarrados bajo el sol, sin comer, sin bañar, sin atención alguna, golpeados, hasta casos de violación, mutilación, animales baleados o arrastrados por vehículos o simplemente asesinados, sin causa razonable, sólo porque una persona estaba molesta y se desquita con el animal”, comentó.

Mencionó que en zonas como el municipio de Nacajuca, las estadísticas señalan que siete de cada 10 animales de compañía sufren algún tipo de maltrato.

Finalmente, destacó que aún falta que el Congreso del estado haga las reformas necesarias para que no haya lagunas legales para garantizar la vida digna de los animales.

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“Incluso debería establecerse de manera obligatoria en las escuelas de educación básica una materia enfocada al respeto a la vida animal, para que aprendamos a convivir con los animales sin caer en el abuso, el abandono o la omisión de cuidados”.

Leyes contra el maltrato

Aunque Tabasco endureció las sanciones contra el maltrato y la crueldad animal, el reto actual es la difusión de estas leyes para que la ciudadanía conozca sus obligaciones y las consecuencias de sus actos, puntualizó el diputado Othoniel Madera Cordero.

Advirtió que es indispensable que los ciudadanos sepan qué conductas constituyen un delito y cuáles son los castigos por abandono, omisión de cuidados o violencia hacia los animales de compañía, ya que “lo que no está escrito no vale”.

Recordó que el 27 de noviembre de 2025, el Congreso del estado aprobó una reforma al Código Penal para combatir esta problemática.

“La legislación tabasqueña castiga los actos de maltrato o crueldad con penas que van de uno a cinco años de prisión y multas de 100 a 500 días. Además, el castigo puede incrementarse alcanzando siete años de cárcel, si se presentan agravantes como prolongar la agonía del animal, utilizar métodos de crueldad, videograbar y difundir el acto en redes sociales o cometer la agresión en presencia de menores de edad”, indicó.

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