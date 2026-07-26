Guillermo Ochoa besó los postes, caminó hacia el centro del área y se arrodilló para agradecer.

Héctor Vivas no dudó: dejó de lado cualquier otra reacción y fue directo hacia el portero mexicano. En charla con El UNIVERSAL Deportes, contó que desde las oficinas de Getty Images en Nueva York le avisaron: “Guillermo Ochoa va a entrar”.

Un adiós que conmovió a toda la afición. Foto: HÉCTOR VIVAS/GETTY IMAGES

Su reacción fue inmediata: “Ok, aquí está la historia y aquí creo que tengo que prestar mucha atención”.

El fotógrafo siguió cada paso del meta: su preparación, el ingreso al campo, el festejo de gol y la escena final con sus compañeros: “Me muevo para poder registrar cómo lo van lanzando y tener su rostro”.

Para Vivas, la secuencia tuvo un valor especial, porque Ochoa forma parte de la memoria del futbol mexicano. “Creo que, para todos, Guillermo Ochoa ha sido parte de nuestra historia, para todo el aficionado al futbol”, explicó. La escena también resumió una responsabilidad mayor: “Tenemos que ser muy conscientes de que estamos capturando historia”.

Para Héctor Vivas, fotografiar el Mundial en casa significó hacerlo “con dignidad, con respeto y también con mucho orgullo”. Su cámara también siguió a Lionel Messi después de perder la final y a Lamine Yamal durante los festejos con su hermano.

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El festejo de Lamine Yamal con su hermanito, imperdible. Foto: HÉCTOR VIVAS/GETTY IMAGES

En la primera fase tomó entre 20 mil y 22 mil fotografías por juego, aunque Getty Images publicó cerca de 200 de cada cobertura. “Empecé a contar, a la mitad, ya dejé de contar. No se manda todo a los editores, se manda una selección… que es una brutalidad”, dijo.

Kylian Mbappé aportó mucha más luz que sombra. Foto: HÉCTOR VIVAS/GETTY IMAGES

El llanto de Lionel Messi, luego de la derrota, de lo más doloroso. Foto: HÉCTOR VIVAS/GETTY IMAGES

La Selección Nacional en pleno festejo, con Quiñones como protagonista. Foto: HÉCTOR VIVAS/GETTY IMAGES

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