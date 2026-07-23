La muerte de Rocky, el perrito que fue víctima de maltrato animal en Saltillo, reavivó la indignación en redes sociales y motivó a que varios usuarios pidieran que el proceso legal contra Liliala "N" no quede impune.

El caso conmocionó a cientos de usuarios en redes sociales. Foto: redes sociales / Dignidad animal A.C.

El caso del canino se convirtió en tendencia luego de que se difundieran videos donde se observa cómo era arrastrado por una camioneta en movimiento y posteriormente atropellado. Ahora, con su muerte, colectivos, activistas y usuarios insisten en que el hecho marque un precedente en la lucha contra el maltrato animal en México.

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¿Qué pasó con Rocky, el perro víctima de maltrato animal en Saltillo?

El hospital veterinario Pets Care informó que el canino murió el miércoles 22 de julio, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico que lo atendía desde que ingresó en estado crítico.

De acuerdo con el reporte veterinario, el animal sufrió un trauma medular agudo que le provocó un daño neurológico irreversible. Permanecía en terapia intensiva después de las lesiones ocasionadas durante la agresión registrada en el fraccionamiento Villa San Miguel, en Saltillo, Coahuila.

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Crean petición para exigir justicia por la muerte de Rocky

Tras darse a conocer esta noticia, comenzó a difundirse una petición en Change.org bajo el nombre "Justicia para Rocky, el perrito maltratado en Saltillo", con el objetivo de reunir firmas para que el procedimiento legal contra Liliana y su esposo, continúe y no solo quede en un pago de fianza.

En el texto, el organizador sostuvo que la muerte del animal no debe detener las investigaciones, pues consideró que el caso representa una oportunidad para fortalecer el combate al maltrato animal.

Crean petición para exigir justicia por la muerte de Rocky. Foto: Captura de pantalla

"Los seres humanos somos quienes razonamos y pensamos; los animales son seres sintientes que merecen todo nuestro respeto y protección. La violencia jamás será un método de enseñanza", mencionó.

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¿Qué pide la campaña ciudadana tras la muerte de Rocky?

Asimismo, dentro de la iniciativa, pidió que se abra un debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de protección para los animales en México, ya que consideró que el caso refleja un problema que va más allá de un hecho aislado y que evidencia la necesidad de aplicar con mayor rigor la legislación vigente.

El caso desató una ola de indignación en redes sociales. Fotos: Dignidad Animal A.C.

"Pedimos a las autoridades municipales de Saltillo y al gobernador de Coahuila que inicien una investigación exhaustiva y que impongan las sanciones correspondientes para que esto no vuelva a suceder. Asimismo, solicitamos la implementación de programas de educación sobre el respeto y cuidado de los animales en todos los niveles educativos", agregó.

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Además, hizo un llamado a la sociedad para mantener la presión pública y respaldar la petición con firmas, con el argumento de que la participación ciudadana puede contribuir a que casos de crueldad animal reciban seguimiento y no queden impunes.

"Juntos, podemos presionar por un cambio y darle a Rocky la justicia que se merece. Firma esta petición para enviar un mensaje claro de que la crueldad hacia los animales no tiene cabida en Saltillo y para exigir que las autoridades tomen las medidas necesarias para evitar futuras atrocidades", finalizó.

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