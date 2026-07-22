Tras ser arrastrado y atropellado en al menos tres ocasiones por el vehículo de su dueña, el pasado sábado 18 de julio en el fraccionamiento Villa San Miguel en Saltillo, Coahuila, el caso de Rocky desató una ola de indignación.

A pesar de haber recibido atención médica en el Hospital veterinario Pets Care Saltillo, donde permaneció en terapia intensiva, la mascota no resistió la gravedad de sus lesiones y este miércoles 22 de julio se confirmó su muerte. Así lo hizo saber Dignidad Animal A.C., la asociación que denunció el caso de maltrato animal.

“Con profunda tristeza informamos que Rocky ha fallecido. Nos duele profundamente que un ser tan noble y hermoso haya tenido que vivir una experiencia de tanta crueldad. Ningún animal merece sufrir de esa manera”, se lee en el comunicado.

Leer también VIDEO: Mujer arrastra con su camioneta a perrito en Saltillo; usuarios en redes sociales exigen justicia para Rocky

En un segundo video se observa que la dueña de Rocky le pasó por encima en su camioneta en tres ocasiones. Foto: Dignidad Animal A.C.

Muere Rocky, el perro que fue arrastrado por una camioneta en Saltillo

Desde vecinos que presenciaron el acto de crueldad animal y se manifestaron en el fraccionamiento, asociaciones civiles, activistas y usuarios en redes sociales, se unieron para exigir justicia para Rocky. Ante la presión mediática, el Gobierno Municipal de Saltillo detuvo el pasado martes a Jorge “N”, quien fue remitido al Ministerio Público local, por obstaculizar la investigación.

Asimismo, horas más tarde, Liliana “N”, la presunta autora material de los actos de maltrato, fue puesta a disposición de un juez de control. Cabe mencionar, que según medios locales, ya se encuentra vinculada a proceso, tras la muerte de la mascota.

[Publicidad]

Leer también Caso Rocky: ¿Cuál es la pena por maltrato animal en Coahuila?; esto dice la ley

También te interesará:

Muere influencer sinaloense Adriana García; se habría sometido a cirugía estética en clínica de Culiacán

[Publicidad]

¿Cómo lavar los termos correctamente para eliminar bacterias?; descubre la guía definitiva

¿Cómo eliminar manchas de sudor de camisetas blancas?; consulta aquí el método efectivo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

dcs