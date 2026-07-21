Un nuevo caso de crueldad animal está conmocionando a las redes sociales, luego de que el pasado 20 de julio, la asociación Dignidad Animal A.C., difundiera el video donde presuntamente una mujer arrastra con su camioneta a su perrito por varios metros, dentro del fraccionamiento Villa San Miguel en Saltillo, Coahuila.

El caso capturó el ojo mediático, al viralizar el video donde se muestra que el perrito iba amarrado de la parte trasera, mientras otro peludo (al parecer de la misma dueña), corría con desesperación tratando de alertar lo que estaba ocurriendo.

Asimismo, en un segundo clip se observa que al llegar a su domicilio, la mujer atropella al animal en tres ocasiones al estacionar su vehículo y minutos más tarde sale a lavar el rastro de sangre en su cochera.

De acuerdo con la publicación, el caso fue reportado por vecinos de la zona que presenciaron el acto y rápidamente emitieron alerta a las autoridades municipales de lo ocurrido con la mascota para asegurar al canino que responde al nombre de “Rocky” y es de raza tipo maltés.

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Gobierno Municipal de Saltillo niega relación con los dueños de Rocky

Luego de que en plataformas digitales se exigiera justicia para Rocky, se identificó a los dueños como Liliana “N” y Jorge "N", provocando que los habitantes del lugar asociaran sus perfiles con el Gobierno Municipal de Saltillo.

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Ante los señalamientos de que Liliana “N” era supuesta empleada de la Secretaría de Infraestructura de Saltillo, este 21 de julio, las autoridades emitieron un comunicado negando cualquier tipo de relación con los presuntos responsables del caso Rocky.

“No existe ninguna relación entre el Gobierno Municipal de Saltillo y las personas señaladas como presuntos responsables del hecho”, asegurando que no se tolerará bajo ninguna circunstancia el maltrato a los seres sintientes.

“Desde el momento en el que se hizo público el video en el que se muestra el maltrato contra un ser sintiente, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana dispuso recursos humanos y tecnológicos para coadyuvar con la Fiscalía General de Coahuila”, señalaron las autoridades.

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