Los perros han acompañado al ser humano durante siglos y hoy forman parte de miles de hogares alrededor del mundo. Además de desempeñarse como compañeros, rescatistas, guías o animales de trabajo, algunas investigaciones han señalado que su convivencia favorece el bienestar físico y emocional, al contribuir a disminuir el estrés, incentivar la actividad física y fortalecer los lazos afectivos.

Día Mundial del Perro 2026. Foto: Redes sociales

Por ello, el Día Mundial del Perro se ha convertido en una oportunidad para destacar la importancia de brindarles cuidados adecuados, fomentar la tenencia responsable y recordar la situación que enfrentan millones de caninos que viven en situación de calle.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Perro el 21 de julio?

El 21 de julio fue establecido como Día Mundial del Perro en 2004 por la Organización Mundial de Protección Animal (WSPA) con el propósito de reconocer la relación entre las personas y estos animales, además de impulsar campañas que promuevan el respeto hacia ellos.

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La conmemoración también pone atención en una problemática que continúa vigente, que es el abandono de perros. De acuerdo con datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una parte importante de la población canina vive en las calles, por lo que la fecha busca incentivar la adopción, el rescate y el cuidado responsable.

Aunque el 21 de julio es la fecha con mayor alcance internacional, algunos países, entre ellos Estados Unidos, Guatemala y Colombia, también celebran un Día del Perro el 26 de agosto, por lo que existen distintas conmemoraciones dedicadas a estos animales a lo largo del año.

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¿Qué actividades se realizan durante el Día Mundial del Perro?

Con motivo del Día Mundial del Perro, refugios, asociaciones protectoras y organizaciones civiles suelen organizar campañas enfocadas en mejorar la calidad de vida de los caninos.

Día Mundial del Perro 2026. Foto: Adidas

Durante esta día es común encontrar eventos de adopción gratuita, campañas de vacunación, jornadas de esterilización y actividades informativas para promover el bienestar animal. Asimismo, muchas personas aprovechan la fecha para colaborar como voluntarias en refugios o realizar donaciones de alimento, medicamentos y otros insumos destinados al cuidado de perros rescatados.

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¿Cómo celebrar el Día Mundial del Perro?

El Día Mundial del Perro también puede convertirse en una ocasión para fortalecer el vínculo con las mascotas mediante actividades sencillas que favorezcan su bienestar.

Un paseo por un parque, una caminata en espacios abiertos o un momento de juego con pelotas son algunas opciones para compartir tiempo de calidad con los perros y estimular su actividad física.

Así puedes celebrar el Día Mundial del Perro. Foto: Canva

Además, quienes deseen involucrarse en esta conmemoración pueden informarse sobre campañas de adopción responsable, asistir a eventos organizados por asociaciones protectoras o apoyar a refugios mediante donaciones y trabajo voluntario.

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