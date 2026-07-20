La convivencia estrecha con animales domésticos se consolida como un elemento clave para la regulación de las emociones y el cuidado del bienestar neurológico.

De acuerdo con el material divulgativo publicado por Universum, el Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la presencia de un perro o un gato funciona en la práctica como "un regulador emocional con patas".

Este impacto no responde a una mera sensación subjetiva, sino a una respuesta biológica del organismo humano que procesa el contacto físico y la compañía animal como una forma efectiva de apoyo social.

El cáncer es una de las principales causas de muerte en mascotas adultas. Aunque puede ser silencioso, identificar síntomas tempranos y acudir a revisión veterinaria permite ampliar las opciones de tratamiento y mejorar el pronóstico. Foto: El Universal

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La respuesta neurológica promueve la disminución paulatina de la tensión mental cotidiana al tiempo que fortalece el estado de ánimo general. El contacto directo mediante abrazos, caricias o la simple observación de la mascota desencadena procesos metabólicos que ayudan a sobrellevar las cargas emocionales del día a día.

Los efectos directos de la convivencia animal en el bienestar emocional

Para explicar las transformaciones específicas que ocurren en el organismo al interactuar con animales de compañía, las investigaciones académicas indexadas en la biblioteca científica SciELO y los reportes de la publicación especializada Advanced Science sintetizan los beneficios neurológicos y sociales en puntos clave:

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Reducción del estrés: La interacción cercana disminuye los niveles de tensión biológica, permitiendo que la mente reaccione de forma similar a cuando recibe respaldo humano.

La interacción cercana disminuye los niveles de tensión biológica, permitiendo que la mente reaccione de forma similar a cuando recibe respaldo humano. Sensación de compañía constante: La convivencia habitual reduce la soledad percibida y eleva los niveles generales del estado de ánimo.

La convivencia habitual reduce la soledad percibida y eleva los niveles generales del estado de ánimo. Facilitación de relaciones interpersonales: El cuidado de un animal promueve la apertura social y sirve como un catalizador para la interacción con otras personas.

El cuidado de un animal promueve la apertura social y sirve como un catalizador para la interacción con otras personas. Desarrollo de habilidades socioemocionales: La experiencia cotidiana fomenta el crecimiento de la empatía y refuerza la capacidad de comunicación.

Cuando abrazas a tu perro o tu gato, le hablas o simplemente lo ves, tu cerebro responde como si recibiera apoyo social y emocional. Por eso tiene efectos positivos para tu #SaludMental. Infografía de @UniversumMuseo 👇. pic.twitter.com/QNqaGtbpDy — UNAM (@UNAM_MX) July 18, 2026

El análisis de la evidencia científica corrobora que acciones sencillas como hablarle a una mascota, mimarla o sostener contacto visual constante generan un impacto medible en el equilibrio psicológico.

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