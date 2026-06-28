Adorados por millones de personas e incomprendidos por otra inmensidad más, los gatos han conquistado hogares alrededor del mundo con sus únicas personalidades.

Estos pequeños peludos que a veces parece que se creen dueños de la casa y otras muestran su lado más tierno, juguetón y cariñoso, esconden más de lo que se ve a simple vista.

Entre sus largas siestas, sus movimientos sigilosos y ágiles, y sus expresivas miradas, los gatos continúan demostrando habilidades y comportamientos que no solo sorprenden, sino también despiertan la intriga de expertos y amantes de los animales. Por ello, aquí te contamos cinco datos curiosos y sorprendentes que probablemente no sabías sobre estos pequeños felinos

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Los gatos esconden más que miradas expresivas y largas siestas. Foto: Canva

5 datos curiosos sobre los gatos

1. El parpadeo lento es igual a una sonrisa

De acuerdo con National Geographic, cerrar los ojos lentamente mientras ves a tu gato es la mejor manera de establecer una conexión con tu michi. Este gesto espresa felicidad y confianza. Diversos especialistas también sostienen que cuando tu michi te ve y parpadea lento, es una manera de decirte "te quiero".

2. El maullido: una manera de platicar con los humanos

Según el blog veterinario de Purina, los gatos pueden hacer hasta 100 sonidos, en comparación con los perros que únicamente emiten 10.

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Los maullidos en realidad no son la manera en la que ellos se comunican entre ellos, es un sonido que desarrollaron para poder comunicarse con los humanos y pueden cambiarlo de tono, volumen o longitud para dar a entender lo que quieren (comida, atención, comunicar estrés, entre otras).

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Foto: Pexels

3. Alcanzan velocidades considerables para su tamaño

Los gatos son animales muy ágiles, en general como todos los felinos. Cuando ves a tu michi corriendo por la casa puede parecer que ya es rápido, pero en realidad no es nada, ya que los gatos domésticos pueden alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, algo bastante impresionante para un animal tan pequeño (y frecuentemente gordo).

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4. Sus narices son únicas, como una huella dactilar

Al igual que los humanos tienen huellas dactilares distintivas de cada ser, los michis cuentan con patrones completamente únicos en su nariz, formados por las crestas y rugosidades de la piel en esta zona.

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Sus narices son como las huellas dactilares de los humanos. Foto: Canva

5. Pasan alrededor de dos tercios de su vida dormidos

Por instinto de conservación, los gatos pasan alrededor del 70% de su vida dormidos, lo que es igual a unas 13-16 horas al día.

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Esto se debe a que su anatomía está diseñada para la caza, por lo que necesitan reposar y recargar grandes cantidades de energía para los momentos de actividad explosiva, incluso si solo son gatos de casa.

A pesar de esto, alrededor de 3/4 son siestas ligeras, ya que se mantienen alerta para poder reaccionar a cualquier movimiento o sonido.

El hecho de dormir junto a su dueño representa una vía para alcanzar niveles de comodidad. foto: Pexels

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