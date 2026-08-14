Ante la polémica de la cancelación de la visa a Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para lanzarse contra opositores y aclarar temas que ha presentado en días pasados, como la liberación anticipada de personas privadas de la libertad sin sentencia o el cambio de nombre del Paso de Cortés en Puebla.

“(Dicen) ‘La presidenta quiere liberar a los presos de la delincuencia organizada, narcogobierno’. Ah, pero aquí decimos que hemos tenido a más de casi 70 mil personas vinculadas con la delincuencia, entre todas las autoridades, ‘ah no, eso no cuenta’. Que la presidenta dijo que propone que el Paso de Cortés se llame Paso de los Pueblos Indígenas: ‘Ay autoritaria, poseedora de la verdad absoluta’. ¿No? es lo que dicen no sé cuántos, además, dicen lo mismo, ya sean tantito creativos”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 14 de agosto, la mandataria federal puntualizó que su propuesta sobre liberaciones tempranas contempla a personas adultas mayores que cometieron delitos menores y que llevan años sin recibir sentencia, así como a mujeres indígenas que por falta de un traductor, no pudieron defenderse.

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Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este viernes 14 de agosto del 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“¿Qué opinan de una persona de bajos recursos que tiene que pagar 3 mil pesos, no tiene los recursos para pagarlos para poder salir de la cárcel?, ¿se le ayuda o no se le ayuda? Cuando su delito fue un robo menor. ¿Qué opinan de una mujer indígena? que a lo mejor no tuvo acceso a un abogado por no hablar la lengua castellana. Hablamos de que hay personas que llevan 15 años sin sentencia por delitos absolutamente menores, y que hay que dar la oportunidad de que de acuerdo con la ley puedan salir de la cárcel, que ya en realidad cumplieron su condena”, explicó.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo también contestó a críticas sobre el cambio de nombre del Paso de Cortés, pues acusó que el español perpetró un genocidio y matanzas como la de Cholula, y después caminó entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

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“A ver, ¿por qué México va a seguir adorando a Cortés? (...) Qué bueno que haya esta discusión: ‘ay revisionista’ ¿revisionista?, cuando son ellos los que dicen que no hay que revisar la historia. Cuando ellos quisieron borrar de la historia, a los niños héroes, cuando ellos quisieron borrar de la historia al Pípila, porque representaban soberanía y dignidad”, declaró esta mañana.

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En ese sentido, Sheinbaum Pardo afirmó que busca recuperar la memoria de los pueblos, reivindicar a los pueblos indígenas pues implica dignidad de México, de nuestro pueblo e historia: “Porque lo otro es muy racista, es en el fondo, es muy racista, es seguir defendiendo la colonia”, expuso.

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También respondió a críticas sobre los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México, cuestionó a medios de comunicación y comentaristas que advierten sobre posibles censuras a periodistas y declaró que las mañaneras continuarán para precisar información y solicitar derecho de réplica.

El domingo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó cambiar el nombre del “Paso de Cortés” por el “Paso de los Pueblos Indígenas”, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora cada 9 de agosto: “porque no tenemos por qué nombrarlo por el conquistador, no, Paso de los Indígenas”, expresó en redes sociales.

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