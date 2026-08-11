Nación | 11-08-26 | 14:00 |

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que a la oposición le molestó la propuesta de cambiar el nombre de Paso de Cortés en Puebla, por el .

En su conferencia mañanera de este martes 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “se encendieron las reminiscencias coloniales”.

“¡Cómo se enojaron que dijera lo de Cortés, verdad! ¡ de muchos, que cómo era posible!”, declaró.

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Comentó la Mandataria federal que fue una propuesta de cambio de nombre y se revisa qué institución puede revisar este nombre del Paso de Cortés para cambiarlo.

“Parece que son estatales, en todo caso tendrían que asumirlo el estado de Puebla, de México y una parte de Morelos para poder sustituir el nombre de Cortés. ¡Pero en efecto, están vueltos locos unos cuántos!”, dijo.

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