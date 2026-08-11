Los Pumas son uno de los peores equipos en la reciente Leagues Cup y hoy se despiden visitando al Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS).

Con dos derrotas (Charlotte FC y Cincinnati), el Club Universidad ya está eliminado de la competición, pero quieren salir del fondo de la tabla de los equipos mexicanos, donde marchan en el penúltimo lugar.

Los Pumas de Esteban Solari quieren despedirse con victoria ante los clubes estadounidenses, antes de volver a la Liga MX, en la que se medirán al Querétaro el próximo domingo en Ciudad Universitaria.

En el torneo local marchan en el cuarto lugar con seis puntos, luego de vencer a los Diablos Rojos de Toluca y a los Bravos de Juárez; perdieron en la Jornada 1 ante los Tuzos de Pachuca.

Pumas no gana nada desde que conquistaron el torneo Clausura 2011 de la Liga MX. Ya son 15 años que cada fracaso hace volver al lejando título que ganaron ante Morelia.

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Esteban Solari sobre su primer fracaso con Pumas: "Estamos en deuda, siento frustración" / FOTO: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs Columbus Crew?

Los Pumas se despiden esta tarde de la Leagues Cup, luego de quedar sin posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final; su partido no será transmitido por televisión abierta.

Fecha: Martes 11 de agosto

Horario: 17:30

Transmisión: Apple TV

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