Este martes se reanuda la Leagues Cup con el arranque de la última jornada, antes de dar paso a la Fase de los Cuartos de Final.

Seis partidos se disputarán este martes 11 de agosto con seis clubes mexicanos en acción; algunos ya eliminados como Pumas, los Tuzos de Pachuca y los Rojinegros del Atlas.

Por su parte, l os Bravos de Juárez, Tigres y el Atlante aún buscan su pase a la siguiente ronda; sólo los fronterizos tienen su futuro en sus manos y con un empate estaría en la siguiente ronda.

Pumas, ante el Columbus Crew quiere despedirse de manera decorosa, luego de caer en los primeros dos partidos; el Club Universidad es de los equipos de la Liga MX que no han sumado unidades.

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¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Leagues Cup?

Este martes 11 de agosto comienza la última jornada de la Leagues Cup, para comenzar a definir a los ocho equipos que clasificarán a la ronda de Cuartos de Final.

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Columbus Crew vs Pumas/17:30/ Apple TV

Charlotte FC vs Pachuca/17:30/ Apple TV

FC Cincinnati vs Atlas/18:00/ Apple TV

Minnesota United vs Atlante/18:30/ Apple TV

Real Salt Lake vs FC Juárez/19:30/ Apple TV

Tigres vs Vancouver Whitecaps/20:00/ Imagen Televisión y Apple TV

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