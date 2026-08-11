Universal Deportes | 11-08-26 | 10:37 | Actualizada | 11-08-26 | 11:38 |

Este martes se reanuda la Leagues Cup con el arranque de, antes de dar paso a la Fase de los Cuartos de Final.

Seis partidos se disputarán este martes 11 de agosto con seis clubes mexicanos en acción; algunos ya eliminados como Pumas, los Tuzos de Pachuca y los Rojinegros del Atlas.

Por su parte, los Bravos de Juárez, Tigres y el Atlante aún buscan su pase a la siguiente ronda; sólo los fronterizos tienen su futuro en sus manos y con un empate estaría en la siguiente ronda.

Pumas, ante el Columbus Crew quiere despedirse de manera decorosa, luego de caer en los primeros dos partidos; el Club Universidad es de los equipos de la Liga MX que no han sumado unidades.

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¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Leagues Cup?

Este martes 11 de agosto comienza la última jornada de la Leagues Cup, para comenzar a definir a los ocho equipos que clasificarán a la ronda de Cuartos de Final.

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  • Columbus Crew vs Pumas/17:30/ Apple TV
  • Charlotte FC vs Pachuca/17:30/ Apple TV
  • FC Cincinnati vs Atlas/18:00/ Apple TV
  • Minnesota United vs Atlante/18:30/ Apple TV
  • Real Salt Lake vs FC Juárez/19:30/ Apple TV
  • Tigres vs Vancouver Whitecaps/20:00/ Imagen Televisión y Apple TV

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