Manifestantes del Frente de Lucha Indígena Mazahuas y comerciantes de la CDMX, bloquearon este martes el cruce entre avenida Venustiano Carranza y avenida 20 de Noviembre en el Centro Histórico, para exigir una reunión con las autoridades de vivienda capitalinas.

María Soledad Ramírez, líder del grupo de manifestantes externó a EL UNIVERSAL que las autoridades capitalinas les prometieron un predio para que 114 personas puedan habitarlo. Sin embargo, todavía ni siquiera se ha adquirido.

“No tenemos claro nada, nos prometen y nos prometen pero no hay claro nada. Tenemos minutas firmadas desde el 2022 y no nos han resuelto nada”, dijo.

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Advirtió que les ofrecieron una reunión con el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, el próximo jueves. No obstante, el grupo de manifestantes solicitan también tener diálogo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Yo no nada más decido, decidimos toda la gente. Ellos quieren seguir resistiendo para que nos atiendan, para que nos escuche la jefa de Gobierno”, indicó.

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En redes sociales, la administración local indicó que personal de Concertación Política “está pendiente al desarrollo y promueve el diálogo para liberar la vialidad”.

LL