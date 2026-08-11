El sismo de magnitud 7.4 en Colombia ocurrido la mañana del lunes 10 de agosto dejó una tragedia que movilizó a ciudadanos, organizaciones, influencers y cantantes para apoyar a las víctimas.

Mientras comenzaban las acciones para recaudar fondos y reunir víveres, una publicación de una marca de pijamas terminó provocando un debate en redes sociales.

Temblor en Colombia. Foto: AFP:JAIME SALDARRIAGA

Se trata de Dolce D’Amore, empresa dedicada a la venta de ropa interior y prendas para dormir, que decidió retomar un video relacionado con una evacuación durante la madrugada. El problema fue el momento elegido, ya que usuarios consideraron que la publicidad utilizó el contexto del terremoto de Colombia para promocionar sus productos; por lo que calificaron la estrategia como insensible y oportunista.

Qué hpta desconexión hay que tener para vivir un terremoto y pensar “perfecto, hagamos publicidad”. Usar el miedo de la gente para vender pijamas no es creatividad, es ser unos completos desubicados. Hay momentos en los que toca tener respeto y cerrar la boca. pic.twitter.com/GX9LE7AOiE — Camilito (@camilomorales__) August 10, 2026

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¿Qué publicó Dolce D’Amore tras el terremoto de Colombia?

Horas después del sismo en Colombia, la marca compartió en sus redes un video que planteaba una situación hipotética sobre qué ocurriría si una persona tuviera que abandonar su casa de madrugada debido a un sismo.

El contenido hacía una comparación entre utilizar una pijama vieja o en mal estado y llevar una prenda nueva de la marca. La publicación incluía la frase: “¿Y si hay un terremoto y toca salir en pijama?”

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Además, la cuenta agregó una caja de preguntas para que los usuarios respondieran cuál había sido su elección, una dinámica que rápidamente generó reacciones negativas.

La controversia no tardó en crecer porque, aunque el video había sido publicado originalmente en TikTok desde 2022, los encargados de las redes de Dolce D’Amore decidieron retomarlo y darle difusión nuevamente después del movimiento telúrico.

Para varios usuarios, el contenido llegó en un momento particularmente delicado, debido a que el terremoto en Colombia ha dejado más de 100 personas muertas y varios heridos.

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CEO de Dolce D’Amore pide disculpas tras video viral

Ante la ola de comentarios, Juliana Mesa, CEO de Dolce D’Amore, apareció en un clip para ofrecer una disculpa y explicar cómo se publicó el contenido.

La empresaria reconoció aunque lo ocurrido no era responsabilidad de ella, pues aseguró que una persona de su equipo fue quien publicó las historias sin conocer la magnitud del acontecimiento, quiso salir a ofrecer una disculpa, pues es la encargada.

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En su mensaje escribió: “Por una persona de mi equipo que subió las historias, no me quita la responsabilidad, aquí estoy pidiendo disculpas y poniendo en contexto! En estos momentos solo queremos estar unidos ayudando!”

También reconoció que el equipo debió esperar antes de publicar cualquier contenido relacionado con una situación de emergencia y verificar primero que las personas estuvieran bien.

Según explicó, en el momento en que se difundió la publicidad ella no se encontraba presente para dar instrucciones, por lo que no tuvo oportunidad de intervenir antes de que apareciera en las redes de la marca.

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Además insistió en que su intención nunca fue aprovecharse del terremoto de Colombia para promocionar la empresa, por lo que pidió que, pese a la controversia, se evitara fomentar el odio y que el foco estuviera en apoyar a las personas afectadas.

“Yo ayer hice un video, pero no lo subí porque estaba muy afectada, porque estaba recibiendo mensajes de odio hacia mis hijos, hacia mi empresa. Entonces yo dije, no, me voy a calmar”, expresó.

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Por último negó que Dolce D’Amore tenga como práctica utilizar tragedias para impulsar sus productos y aseguró que una acción de ese tipo no representa la manera en la que trabaja la compañía.

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