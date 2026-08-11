La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tiene “un discurso convenenciero” respecto al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que denunciara en Washington a tres consejeros electorales por imponerle sanciones tras llamar a Morena un “narcopartido”.

“¿Dónde quedó aquello de que el INE no se toca?”, cuestionó Ariadna Montiel tras leer un posicionamiento que el partido publicó hoy mismo sobre la serie de visitas que ha acumulado el líder nacional del PRI en Washington para denunciar el presunto autoritarismo el gobierno mexicano.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena. Foto: Especial

Parte del posicionamiento del partido guinda cuestiona que las disposiciones sobre calumnia electoral que ahora denuncia el líder priista como censura surgieron de la reforma electoral de 2014 “impulsada y aprobada por el propio PRI”.

Lee también Harfuch niega acuerdo con hijo de AMLO por huachicol fiscal

“Cuando esas reglas se aplicaban contra sus adversarios las llamaban legalidad; ahora, cuando alcanzan a su dirigencia las califican de dictadura. Esa es la verdadera contradicción: diseñaron las reglas para controlar a los demás y ahora pretenden desconocerlas para protegerse a sí mismos. No les molesta la ley; les molesta que la ley también se les aplique”, afirmó.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena. Foto: Especial

“El fuero tarde o temprano termina”

Montiel Reyes también hizo referencia a las denuncias que Alejandro Moreno acumuló tras su gestión como gobernador de Campeche, a las que se refirió como “la verdadera preocupación” para estar yendo a colocar denuncias en Washington.

[Publicidad]

“El fuero protege una función, no a una persona. No borra expedientes. ¿Qué hay en el fondo que le preocupa? Quererse cubrir de impunidad ante las investigaciones que hay en su contra. Hay denuncias por enriquecimiento ilícito en Campeche desde 2022”, señaló Montiel Reyes.

Lee también INE reporta producción de 3.3 millones de credenciales para votar; avanza en normalización de tiempos de entrega

Alito Moreno le responde a Montiel

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, calificó como amenaza la alusión de la líder de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, a su fuero como senador y con ello "impedir que siga denunciando los pactos de su régimen con los cárteles del crimen organizado".

[Publicidad]

"Es la práctica favorita del autoritarismo de Morena para intimidar a la oposición y tratar de silenciar las voces críticas. Se equivocan conmigo. ¡No podrán callar a un Senador de la República!", advirtió a través de X.

Además, desmintió que denunciar los "abusos autoritarios" del gobierno emanado de dicho partido político no contribuye al injerencismo y lo comparó con la elección de tres nuevos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Lee también Sheinbaum asegura que corresponde al INE regular uso de IA en campañas electorales; "no sé si lo harán o no", dice

[Publicidad]

"Injerencismo es lo que este pinche gobierno hizo con el INE, metiendo las manos en una institución que era autónoma, debilitándola hasta apoderarse de ella y utilizarla como mordaza contra quienes incomodamos al gobierno", afirmó el líder priísta.

Argumentó que hace estas denuncias en el extranjero debido a que en México no avanzan y el régimen emplea a las instituciones con el fin de protegerse y perseguir a sus adversarios.

"Vamos a denunciar cada acto de autoritarismo, persecusión política y uso faccioso del poder. Que el mundo sepa lo que está haciendo este régimen con quienes nos atrevemos a enfrentarlo", concluyó.

[Publicidad]

apr