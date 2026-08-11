El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó como “absurda” la versión de un testigo protegido, contenida presuntamente en la carpeta de investigación contra los hermanos Farías Laguna, sobre una supuesta negociación entre él y uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el senador Adán Augusto López relacionada con el combate al huachicol fiscal.

Lo anterior a pregunta expresa sobre las declaraciones del testigo, quien habría señalado que existió un acuerdo para permitir que buques ingresaran con mayor continuidad a las aduanas de Altamira y Tampico.

Harfuch negó de manera categórica haber sostenido negociaciones con alguno de los hijos del expresidente para frenar o limitar investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles.

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Omar García Harfuch en la “Mañanera del Pueblo” del 11 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“No conozco el contenido de la carpeta de investigación, pero pues esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad”, respondió.

“¿En ningún momento lo abordaron para tratar de negociar un acuerdo, digamos, para no investigar o no llevar a cada fondo este combate que hoy están haciendo?”, le preguntaron.

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García Harfuch aseguró que en ningún momento fue abordado para negociar algún acuerdo que tuviera como objetivo evitar investigaciones o impedir que se llevara hasta sus últimas consecuencias el combate al huachicol fiscal.

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El secretario añadió que tampoco ha mantenido conversaciones con las personas referidas en las declaraciones del testigo protegido.

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“Nunca he sostenido ningún tipo de conversación con las personas referidas”, afirmó.

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