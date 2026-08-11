Durante 2025, el robo al autotransporte disminuyó 52.07% con respecto al 2018, al registrar 6 mil 263 robos y 13 mil 68 robos, respectivamente. En los últimos meses del 2026, se han reportado 2 mil 519 robos, lo que representa, en una proyección de 5 mil 37 reportes para el final del presente año, una reducción de 37%; informó Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional.

Durante la conferencia matutina de este martes 11 de agosto, el comandante indicó que 2018 fue el año con más reportes de robo de autotransporte y la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a disminuir este delito en carreteras federales, así como implementar la estrategia Balam y el Plan Cero Robo al Transporte.

“Conforme a los datos publicados, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la administración anterior, el robo al autotransporte presentó la cifra más alta en el año 2018: 13 mil 68 robos. Mientras que para el 2024 se registraron 7 mil 978 robos, lo que representa una disminución del 38.95%”, destacó.

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Robo al autotransporte. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En Palacio Nacional, la Guardia Nacional presentó una gráfica de los últimos años para analizar este delito: en 2019 hubo 11 mil 662 robos al autotransporte; en 2020, 9 mil 527; 2021, 8 mil 762; en 2022, 8 mil 828; en 2023, 9 mil 179; en 2024, 7 mil 978 y en 2025, 6 mil 263.

Al comparar 2024 y 2025, señaló, hay una tendencia a la baja del 21.49%. Mientras que al comparar los meses de enero a junio del 2025, con el mismo semestre del 2026, se registra una tendencia a la baja de 19.41%, que representan 607 robos menos. Comparativamente el mes de junio de 2025, con el mes de junio del 2026, hay una reducción de 11.2%, lo que significan 53 robos menos en carreteras.

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Destacan Estrategia Balam y Plan Cero Robos al Transporte

Explicó que en el marco de la Estrategia Balam, que se instrumentó en 12 estados de la República: Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Morelos, Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí; se han registrado en 2024, mil 363 robos al transporte de carga y en el 2025, 856, lo que significa una disminución del 37.19% En lo que se refiere a los vehículos recuperados del transporte de carga en este mismo periodo, indicó que en 2024 hubo 797 vehículos recuperados y en el 2025, mil 5 vehículos de transporte de carga recuperados.

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En el marco del Plan Cero Robos al Transporte, que se instrumentó a partir del 9 de julio de 2025, en el tramo carretero México-Querétaro se han reportado en 388 días, 72 robos y una disminución 85.71% En el tramo, México-Puebla se han registrado 54 robos y una reducción de 90%, mientras que en el tramo Mazatlán-Culiacán, se han registrado 50 robos “y se ha logrado reducir ya en los últimos tres meses el 100% de la incidencia de los robos”, dijo.

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“El operativo más solicitado por los transportistas, pues es el operativo Escalón, donde consiste en acompañar a diferentes convoyes en su trayecto por las carreteras federales”, mencionó al destacar que se han detenido a 7 mil 14 personas, se han recuperado 2 mil 802 de vehículos particulares y se han frustrado 78 robos a transporte hasta el momento.

Cierran 806 accesos carreteros irregulares: SICT

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Foto: Presidencia

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, atendiendo la solicitud del Gabinete de Seguridad y en coordinación con la Guardia Nacional y con la Secretaría de Seguridad Pública, en seis meses se han cerrado 806 accesos carreteros irregulares, es decir, puntos para desviar a los vehículos en caso de incidentes.

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“En cuanto a los arcos carreteros, estaremos instalando 20 arcos carreteros en este periodo. Ya están instalados cuatro: dos en la México-Querétaro, dos en la México-Puebla y estaremos instalando en Puebla-Córdoba, Puerto México-Ojo Caliente, Mexicali-Tijuana, Querétaro-Irapuato, Libramiento noreste de Querétaro y Aguascalientes-Zacatecas”, explicó.

El funcionario señaló que se planea construir 15 paradores seguros, de los cuales 12 ya están en proceso, uno se inaugura la próxima semana en Chihuahua y otro en Palmillas. Puntualizó que estos paraderos contemplan una zona de atención médica, baños, regaderas, lugares de esparcimiento y para lavado de ropa.

C4 carretero inicia operaciones en septiembre

Por su parte, Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica, indicó que el año pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inició el diseño en construcción del C4 carretero, el cual iniciará operaciones el próximo 1 de septiembre.

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Explicó que dicho centro será una plataforma operativa y de infraestructura tecnológica, orientada a fortalecer la seguridad en carreteras federales. Su operación permitirá integrar videovigilancia, radiocomunicaciones, geolocalización, análisis de información y coordinación con la Guardia Nacional, los C4 y C5 estatales para mejorar la seguridad y protección civil y la atención de incidentes en carreteras.

Detalló que esta iniciativa contará con una red de videomonitoreo y de identificación automática de vehículos que cubrirá un total de mil 407 kilómetros de carreteras federales con mil 5 puntos de monitoreo en con un total de 3 mil 15 cámaras, así como 120 arcos para detección automática de placas. Contará también con enlaces satelitales, suministro eléctrico solar, plataforma de video e incidentes para generar alertas y 30 días de almacenamiento de video.

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C4 carretero inicia operaciones en septiembre. Foto: Archivo

Estos estarán distribuidos en cuatro corredores en un total de seis tramos carreteros: México-Puebla-Veracruz, México-Acapulco, México-Querétaro, Culiacán-Mazatlán-Durango. Agregó que hay 37 frentes de obra operando y en las próximas semanas se instalarán el resto de cámaras y sensores, para concluir a más tardar el 30 de septiembre.

“El edificio que alberga C4 carreteros ya se encuentra concluido, ya está debidamente equipado con 88 estaciones de monitoreo y despacho, así como espacios de oficinas acondicionados para recibir a representantes de diferentes instituciones, y dependencias encargadas de atender estos eventos”, detalló.

Señaló que este edificio comenzó operaciones desde la Copa del Mundo 2026 y fue utilizado para dar seguimiento a eventos relacionados con el Mundial: el seguimiento a selecciones, delegaciones, la videovigilancia y monitoreo de altas concentraciones de personas en el exterior de los estadios y en FanFest de todas las ciudades.

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“Mediante el monitoreo y análisis de información en tiempo real este centro de comando carretero facilitará la identificación temprana de riesgos, la supervisión de rutas y accesos, la implementación de operativos especiales y la atención oportuna de incidentes, contribuyendo a reducir los tiempos de respuesta, así como fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana y la Guardia Nacional”, señaló.

Sobre la seguridad en carreteras, Omar García Harfuch mencionó que no en todos los casos las personas saben que venden mercancía robada a auto transporte, pero cuando hay complicidad se dan las detenciones.

Destacó que la seguridad en carreteras trae otros beneficios como la atracción de turismo y decomiso de armas en el marco de la vigilancia.

Recalcó que de las más de 30 mil armas de fuego aseguradas en el país, el 80% viene de Estados Unidos.

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