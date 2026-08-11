Nación | 11-08-26 | 10:16 |

Durante 2025, el disminuyó 52.07% con respecto al 2018, al registrar 6 mil 263 robos y 13 mil 68 robos, respectivamente. En los últimos meses del 2026, se han reportado 2 mil 519 robos, lo que representa, en una proyección de 5 mil 37 reportes para el final del presente año, una reducción de 37%; informó Guillermo Briseño Lobera, comandante de la .

Durante la conferencia matutina de este martes 11 de agosto, el comandante indicó que 2018 fue el año con más reportes de robo de autotransporte y la presidenta instruyó a disminuir este delito en carreteras federales, así como implementar la estrategia Balam y el Plan Cero Robo al Transporte.

“Conforme a los datos publicados, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la administración anterior, el robo al autotransporte presentó la cifra más alta en el año 2018: 13 mil 68 robos. Mientras que para el 2024 se registraron 7 mil 978 robos, lo que representa una disminución del 38.95%”, destacó.

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Robo al autotransporte. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Robo al autotransporte. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En Palacio Nacional, la Guardia Nacional presentó una gráfica de los últimos años para analizar este delito: en 2019 hubo 11 mil 662 robos al autotransporte; en 2020, 9 mil 527; 2021, 8 mil 762; en 2022, 8 mil 828; en 2023, 9 mil 179; en 2024, 7 mil 978 y en 2025, 6 mil 263.

Al comparar 2024 y 2025, señaló, hay una tendencia a la baja del 21.49%. Mientras que al comparar los meses de enero a junio del 2025, con el mismo semestre del 2026, se registra una tendencia a la baja de 19.41%, que representan 607 robos menos. Comparativamente el mes de junio de 2025, con el mes de junio del 2026, hay una reducción de 11.2%, lo que significan 53 robos menos en carreteras.

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Destacan Estrategia Balam y Plan Cero Robos al Transporte

Explicó que en el marco de la Estrategia Balam, que se instrumentó en 12 estados de la República: Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Morelos, Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí; se han registrado en 2024, mil 363 robos al transporte de carga y en el 2025, 856, lo que significa una disminución del 37.19% En lo que se refiere a los vehículos recuperados del transporte de carga en este mismo periodo, indicó que en 2024 hubo 797 vehículos recuperados y en el 2025, mil 5 vehículos de transporte de carga recuperados.

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En el marco del Plan Cero Robos al Transporte, que se instrumentó a partir del 9 de julio de 2025, en el tramo carretero México-Querétaro se han reportado en 388 días, 72 robos y una disminución 85.71% En el tramo, México-Puebla se han registrado 54 robos y una reducción de 90%, mientras que en el tramo Mazatlán-Culiacán, se han registrado 50 robos “y se ha logrado reducir ya en los últimos tres meses el 100% de la incidencia de los robos”, dijo.

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“El operativo más solicitado por los transportistas, pues es el operativo Escalón, donde consiste en acompañar a diferentes convoyes en su trayecto por las carreteras federales”, mencionó al destacar que se han detenido a 7 mil 14 personas, se han recuperado 2 mil 802 de vehículos particulares y se han frustrado 78 robos a transporte hasta el momento.

Cierran 806 accesos carreteros irregulares: SICT

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Foto: Presidencia
Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Foto: Presidencia

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, atendiendo la solicitud del Gabinete de Seguridad y en coordinación con la Guardia Nacional y con la Secretaría de Seguridad Pública, en seis meses se han cerrado 806 accesos carreteros irregulares, es decir, puntos para desviar a los vehículos en caso de incidentes.

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“En cuanto a los arcos carreteros, estaremos instalando 20 arcos carreteros en este periodo. Ya están instalados cuatro: dos en la México-Querétaro, dos en la México-Puebla y estaremos instalando en Puebla-Córdoba, Puerto México-Ojo Caliente, Mexicali-Tijuana, Querétaro-Irapuato, Libramiento noreste de Querétaro y Aguascalientes-Zacatecas”, explicó.

El funcionario señaló que se planea construir 15 paradores seguros, de los cuales 12 ya están en proceso, uno se inaugura la próxima semana en Chihuahua y otro en Palmillas. Puntualizó que estos paraderos contemplan una zona de atención médica, baños, regaderas, lugares de esparcimiento y para lavado de ropa.

C4 carretero inicia operaciones en septiembre

Por su parte, Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica, indicó que el año pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inició el diseño en construcción del C4 carretero, el cual iniciará operaciones el próximo 1 de septiembre.

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Explicó que dicho centro será una plataforma operativa y de infraestructura tecnológica, orientada a fortalecer la seguridad en carreteras federales. Su operación permitirá integrar videovigilancia, radiocomunicaciones, geolocalización, análisis de información y coordinación con la Guardia Nacional, los C4 y C5 estatales para mejorar la seguridad y protección civil y la atención de incidentes en carreteras.

Detalló que esta iniciativa contará con una red de videomonitoreo y de identificación automática de vehículos que cubrirá un total de mil 407 kilómetros de carreteras federales con mil 5 puntos de monitoreo en con un total de 3 mil 15 cámaras, así como 120 arcos para detección automática de placas. Contará también con enlaces satelitales, suministro eléctrico solar, plataforma de video e incidentes para generar alertas y 30 días de almacenamiento de video.

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C4 carretero inicia operaciones en septiembre. Foto: Archivo
C4 carretero inicia operaciones en septiembre. Foto: Archivo

Estos estarán distribuidos en cuatro corredores en un total de seis tramos carreteros: México-Puebla-Veracruz, México-Acapulco, México-Querétaro, Culiacán-Mazatlán-Durango. Agregó que hay 37 frentes de obra operando y en las próximas semanas se instalarán el resto de cámaras y sensores, para concluir a más tardar el 30 de septiembre.

“El edificio que alberga C4 carreteros ya se encuentra concluido, ya está debidamente equipado con 88 estaciones de monitoreo y despacho, así como espacios de oficinas acondicionados para recibir a representantes de diferentes instituciones, y dependencias encargadas de atender estos eventos”, detalló.

Señaló que este edificio comenzó operaciones desde la Copa del Mundo 2026 y fue utilizado para dar seguimiento a eventos relacionados con el Mundial: el seguimiento a selecciones, delegaciones, la videovigilancia y monitoreo de altas concentraciones de personas en el exterior de los estadios y en FanFest de todas las ciudades.

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“Mediante el monitoreo y análisis de información en tiempo real este centro de comando carretero facilitará la identificación temprana de riesgos, la supervisión de rutas y accesos, la implementación de operativos especiales y la atención oportuna de incidentes, contribuyendo a reducir los tiempos de respuesta, así como fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana y la Guardia Nacional”, señaló.

Sobre la seguridad en carreteras, Omar García Harfuch mencionó que no en todos los casos las personas saben que venden mercancía robada a auto transporte, pero cuando hay complicidad se dan las detenciones.

Destacó que la seguridad en carreteras trae otros beneficios como la atracción de turismo y decomiso de armas en el marco de la vigilancia.

Recalcó que de las más de 30 mil armas de fuego aseguradas en el país, el 80% viene de Estados Unidos.

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