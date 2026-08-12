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Una historia que ha conmovido a Colombia es la de Lenny Fernández, joven abogada oriunda de Pasto, Nariño, quien residía desde hace varios años en Cali.
Reconocida por su amor hacia los animales y vinculada a la Junta Defensora de Animales de Pasto, su fallecimiento fue confirmado en las últimas horas tras el terremoto.
Fernández murió bajo los escombros del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua de Cali.
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Lo más impactante es que su cuerpo fue hallado protegiendo a su mascota, un perro llamado Salomón, que sobrevivió gracias a ese gesto.
Rescatistas de la Defensa Civil y otros equipos de emergencia trabajaron durante horas entre torres de cemento hasta encontrarla.
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La sorpresa fue descubrir que debajo de ella estaba Salomón, quien logró salir con vida y recibió atención médica inmediata.
Familiares y amigos lamentaron su muerte en redes y destacaron su valentía, al haber intentado salvar la vida de su perro.
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Para muchos, Lenny Fernández será recordada como una mujer que defendió a los animales hasta el último instante.
"Prima de mi corazón, nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza. Hasta pronto, prima. Nos volveremos a encontrar", dice una familiar en redes sociales.
"Una heroína, un angelito en el cielo. Descansa en paz", dicen allegados en redes lamentando su muerte.
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