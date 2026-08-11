¡La Feria Nacional del Atole 2026 ya tiene fecha! Este evento, además de ofrecer diferentes variedades de la bebida tradicional mexicana, recibirá invitados internacionales que integrarán lo mejor de su gastronomía en sus recetas.

Y al igual que en ediciones pasadas, en la siguiente se premiarán a los mejores evaluando su aroma, consistencia, sabor y textura. Si quieres ir, aquí te decimos cuándo y dónde será.

La Feria Nacional del Atole 2026 ofrece un ambiente familiar. Foto: Freepik

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¿Qué habrá en la Feria Nacional del Atole 2026?

El atole es una bebida de origen prehispánico y es un símbolo dentro de la gastronomía de México, Guatemala y otros países de Centroamérica.

Antiguamente se preparaba con harina de maíz cocida en agua. Sin embagro, con el paso del tiempo, se le incorporaron otros ingredientes para darle más variedad, entre ellos, el cacao, vainilla, canela, anís y flor de azahar, así como frutas y hasta flores.

Aunque el maíz continúa siendo su base, hoy en día existen recetas donde se utilizan productos como el arroz o trigo, al igual que leches vegetales.

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Por esa variedad de sabores y preparaciones, en el Estado de México se lleva a cabo una feria anual para invitar a la población a descubrir la riqueza cultural y gastronómica del atole.

Más allá de las versiones tradicionales, el evento contará con tamales, pan artesanal y otros alimentos para degustar la bebida. Entre los sabores que podrás probar se encuentran:

Amaranto

Arroz con leche

Champurrado

Fresa

Galleta

Garbanzo

Guayaba

Mandarina

Masa

Mazapán

Nuez

Nutella

Piña

Tamarindo

Zarzamora

Asimismo, habrá una zona de artesanías y muestras de espectáculos musicales, todo pensado para que el ambiente se disfrute en familia.

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El atole se prepara a base de maíz y, por lo mismo, aporta nutrientes como fibra y potasio. Foto: Wikimedia Commons

¿Cuándo será la Feria Nacional del Atole 2026?

El pasado 22 de abril, la Feria Nacional del Atole 2026 fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México. Así que no te puedes perder la oportunidad de ir.

Se llevará a cabo del viernes 9 al domingo 11 de octubre en el Campo de Béisbol Canosas, ubicado en el municipio de Coacalco. De acuerdo con cálculos de Google Maps, te tomará llegar alrededor de 1 hora con 30 minutos desde la Ciudad de México.

La entrada será gratis; pero te recomendamos llevar efectivo porque los alimentos y bebidas tendrán costo, y también por si quieres comprar alguna artesanía o producto.

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¿Ya sabes con quién vas a ir?

Dirección: Manzana 011, Los Héroes Coacalco, San Francisco Coacalco, Estado de México.

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