El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, aseguró que le brindan acompañamiento, cobijo y respaldo a los vecinos que son víctimas de despojo.

Asimismo, en conferencia de prensa, destacó que trabajará de manera coordinada “con quien tenga que trabajar” para combatir este flagelo, y dejó claro que hay personajes que buscan sacar raja política en este tema.

Subrayó que Benito Juárez no es la alcaldía con más casos de despojo, pues cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), refieren que las demarcaciones con más carpetas de investigación abiertas por este delito son Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

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Le recalcó a las y los vecinos que no están solos y que personalmente, y sin intermediarios, se atiende y orienta a las víctimas de despojo.

Luis Mendoza comentó que si las y los vecinos detectan un intento de despojo, pueden llamar al número de Blindar BJ 360 (800-0500-225) y una patrulla acudirá de inmediato; además, si una persona demanda por despojo, el equipo jurídico de la alcaldía acompañará la integración del expediente y asesorará ante un posible litigio. “No vamos a normalizar la político de despojo”.

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Recordó que precisamente una unidad de Blindar BJ detuvo por primera vez a una de las dos mujeres que posiblemente se adueñaron de un departamento sobre la calle de Matías Romero, aunque en ese entonces fue dejada en libertad.

LL