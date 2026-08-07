Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que durante el primer semestre del año hubo 15 mil 311 víctimas de despojo en México, de ellas, 2 mil 39 fueron de la capital.

En enero se contabilizaron 273 víctimas de este delito en la Ciudad; en febrero la cifra fue de 342; en marzo, 349; abril, 366; mayo, 373, y en junio, 336, es decir, un promedio de 11.2 diarias.

Fernando Reyes fue despojado de su vivienda desde hace 26 años en la colonia Juárez y no ha encontrado justicia.

“Tenemos carpeta ahorita con el juez de Control, de ahí también fui a la Contraloría de la Ciudad de México, tenemos un expediente abierto. Más de 25 años y no he encontrado las respuestas y la fiscalía, pues pierde carpetas, pierde todo, nos han hecho como han querido”, sostuvo.

Blanca Oropeza fue víctima de despojo en Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan. Mencionó que un hombre con una escritura falsa se hizo pasar como propietario de su inmueble.

“Nosotros ya hicimos nuestra denuncia correspondiente, pero nos han tenido dando vueltas, nos dan largas para poder judicializar la carpeta. Existen sentencias amañadas con documentos falsos”, lamentó.

[Publicidad]

Ante el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, las alcaldías con más reportes por despojo son Iztapalapa, con 16.6% de los casos; Cuauhtémoc, 12.6%, y Gustavo A. Madero, con 9.8%.

En contraste, Xochimilco alcanzó 1.9%; Milpa Alta, 1.2%, y al final se encuentra Magdalena Contreras, con 0.2%.

EL UNIVERSAL publicó que desde el Consejo Ciudadano se tienen detectados tres principales modus operandi que los delincuentes utilizan para cometer despojos: invasión de predios abandonados, por parte de un familiar y cuando se renta el espacio y los inquilinos no se quieren salir.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.