Luego del sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto, diversos usuarios mexicanos en redes sociales han comenzado a preguntar sobre la posibilidad de un terremoto en territorio mexicano.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor tuvo lugar a las 07:34 hora local y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, ubicado en la costa del Pacífico.

Según lo explicado por el SGC, el origen del movimiento telúrico está asociado con un proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este fenómeno ocurre cuando una placa se desliza lentamente debajo de otra, en el momento cuando ambas convergen.

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Un hombre con su perrito camina junto a los escombros de un edificio colapsado en la ciudad colombiana de Pereira, tras un terremoto de magnitud 7.4. (10/08/26) Foto: AFP

¿Qué es el Cinturón de Fuego?

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el Cinturón de Fuego es una franja de 40 mil kilómetros de longitud que rodea gran parte del Océano Pacífico, donde se encuentran varias placas tectónicas y zonas de subducción.

También conocido como Anillo de Fuego, esta área traza los límites de múltiples placas tectónicas, incluidas las del Pacífico, Juan de Fuca, Cocos, Indoaustraliana, Nazca, Norteamérica y Filipina. De acuerdo con el portal de National Geographic, el 90% de los terremotos ocurren en esta región.

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La región forma una especie de herradura que atraviesa por países como Papúa, Nueva Guinea, Filipinas, Rusia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia y Japón en el oriente. Además, se extiende por México, Estados Unidos, Chile, Perú y Colombia.

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Cinturón de Fuego, la región del mundo donde hay más terremotos. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Según el SGC, en el Pacífico colombiano, la placa de Nazca se desliza por debajo de la Sudamericana. Por su parte, México se encuentra sobre la interacción de varias placas tectónicas, entre ellas la de Cocos, la de Norteamérica y la del Pacífico, Rivera y el Caribe.

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El Centro Nacional de Prevención de Desastres señala que el 81% de los sismos más grandes se han originado a lo largo de esta zona. El país más sísmico del mundo es Chile, debido a que se extiende por la placa tectónica de Sudamérica y en el borde con la placa de Nazca, que se hunde por debajo.

¿Y qué ocurre con la actividad volcánica?

De acuerdo con el USGS, existen alrededor de mil 350 volcanes potencialmente activos en el planeta, de los cuales cerca de 500 han entrado en erupción en tiempos históricos. El 75% de estos volcanes se encuentran en el Cinturón de Fuego, con más de 450 estructuras volcánicas.

El expresidente Felipe Calderon confudió al volcán asiático con el Popocatépetl. Foto: EFE

Algunos volcanes que han producido erupciones importantes u que han causado daños a escala global son: el Krakatoa en Indonesia, Monte Fuji en Japón, Monte Santa Elena en el estado de Washington en Estados Unidos, el Chichón en Chiapas y el Nevado del Ruiz en Colombia.

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Esta zona alberga volcanes activos importantes como el Popocatépetl y el Volcán de Colima.

Cabe señalar que, los sismos ocurren por procesos tectónicos locales, por lo que, aunque algunos temblores puedan ocasionar cambios en fallas cercanas, no existe evidencia de que un sismo en Colombia pueda ocasionar otro en México.

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