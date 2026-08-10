El próximo 19 de septiembre, México volverá a escuchar la alerta sísmica como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026, una fecha que tiene un significado especial por recordar los terremotos ocurridos en 1985 y 2017.

El ejercicio pondrá a prueba los sistemas de emergencia en distintas regiones del país y, esta vez, los teléfonos celulares también serán nuevamente protagonistas. La alerta llegará mediante la red de telefonía móvil, además de las estaciones de radio y televisión y los altavoces instalados en diferentes entidades.

Segundo Simulacro Nacional. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿A qué hora sonará la alerta sísmica el 19 de septiembre?

De acuerdo con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, el próximo sábado 19 de septiembre la alerta sísmica se activará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

El sonido forma parte de un ejercicio preventivo, por lo que las autoridades pidieron a la población no alarmarse cuando se active y, en cambio, participar siguiendo las indicaciones de Protección Civil.

La alerta sísmica en celulares amplía el alcance del aviso temprano en la CDMX. Foto: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

En total, se tienen contemplados alrededor de 23 mil altavoces distribuidos en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos.

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¿Cómo activar la alerta sísmica en un celular Android?

Para evitar quedarse sin recibir el aviso durante un futuro sismo o en próximos simulacros, es recomendable revisar previamente la configuración del teléfono.

En los dispositivos Android, se debe ingresar a “Ajustes”, después seleccionar “Seguridad y emergencia” y buscar la opción “Alerta de sismo” para comprobar que se encuentre activada.

Simulacro nacional pone a prueba la alerta sísmica en celulares para reforzar la prevención y avisar a tiempo a la población. Foto: Freepik

El nombre de algunas funciones puede cambiar dependiendo del fabricante y de la versión del sistema operativo, por lo que también es importante mantener actualizado el equipo.

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¿Cómo activar las alertas gubernamentales en iPhone?

En el caso de los teléfonos iPhone, el proceso comienza al ingresar a “Configuración”. Posteriormente se debe entrar en “Notificaciones” y desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla.

Ahí aparecerá el apartado de “alertas gubernamentales”, donde deberán mantenerse activadas las opciones disponibles.

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¿Cómo registrar una vivienda, escuela o trabajo para participar?

Las personas que quieran formar parte del Segundo Simulacro Nacional 2026 pueden registrar sus viviendas, escuelas, centros de trabajo o espacios comunitarios en la plataforma oficial habilitada para el ejercicio.

El registro se realiza en el sitio del simulacro, la cual es la plataforma oficial del Segundo Simulacro Nacional 2026.

El gobierno analiza la fecha para el segundo simulacro, que normalmente se hace cada 19 de septiembre, Foto: Diego Simón, EL UNIVERSAL

Una vez terminado el ejercicio, los participantes podrán descargar de manera gratuita su constancia de participación.

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¿Qué sismos se simularán durante el Segundo Simulacro Nacional 2026?

El ejercicio no tendrá un único escenario para todo México. Las autoridades plantearon cinco hipótesis regionales de sismo, tomando en cuenta las características y riesgos de distintas zonas del país.

Para la Zona Centro se plantea un movimiento de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla. En la Zona Noroeste, el escenario será de magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California.

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🗓️ 19 sep | 12:00 h (mediodía) 🔗 https://t.co/fABAEBzGMG#SGIRPCGro #SimulacroNacional2026 pic.twitter.com/OrsyaOOnP6 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) August 10, 2026

En la Zona Noreste se contempla una hipótesis de magnitud 5.2 con epicentro en Allende, Nuevo León. Mientras tanto, para la Península de Yucatán se plantea un sismo de magnitud 7.0 frente a Cabo Catoche, en la zona de Quintana Roo y Yucatán.

El quinto escenario corresponde al Golfo de Tehuantepec, donde se plantea un movimiento de magnitud 7.6 cerca de Tonalá, Chiapas.

¿Por qué se eligió un sismo de magnitud 7.7 en Puebla?

La hipótesis que contempla un sismo de magnitud 7.7 en Puebla tiene especial relevancia debido a sus posibles efectos en la Ciudad de México.

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Laura Velázquez explicó que se trata de un escenario físicamente posible relacionado con la interacción de la placa de Cocos.

Esto se debe, entre otros factores, a la amplificación de las ondas sísmicas en los suelos blandos de la Ciudad de México, así como al menor tiempo de anticipación que podría existir entre la detección del movimiento y la llegada de las ondas sísmicas.

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