Hay vestidos que no necesitan demasiados elementos alrededor para hacerse notar. Un buen corte, un color potente y la dosis exacta de accesorios pueden hacer todo el trabajo. Sofía Castro lo comprobó en su más reciente aparición pública, donde el rojo se convirtió en el protagonista absoluto de su look.

La actriz estuvo en Tucson, Arizona, para presentar ante medios de comunicación Tierra de Amor y Coraje, la nueva producción de José Alberto Castro en la que comparte créditos protagónicos con Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio. La historia fue filmada principalmente en Arizona y utiliza sus paisajes desérticos, montañas y escenarios de inspiración western como parte de su identidad visual.

Para este encuentro, Sofía apostó por una estética mucho más sofisticada y alejada del universo vaquero de la producción: un vestido rojo de inspiración lencera firmado por Saint Laurent.

El vestido rojo de Saint Laurent

La pieza destaca por su silueta larga y fluida, con tirantes delgados y un escote que enmarca el torso. La espalda es uno de sus principales puntos de atención: el vestido deja gran parte de esta zona al descubierto y suma tirantes finos que se cruzan visualmente con una cadena dorada.

Para la presentación de Tierra de Amor y Coraje, Sofía opto por usar un vestido rojo lencero. Foto: Instagram @sofia_96castro

El acabado satinado del tejido refuerza esa sensación de inspiración lingerie, mientras que el tono rojo profundo hace que la pieza tenga una presencia contundente incluso sin recurrir a demasiados elementos.

Sofía llevó el vestido con zapatos de tacón en tono rojo, dejando que la atención permaneciera en la silueta y en el color del vestido. El resultado tiene algo de old Hollywood, pero llevado a una versión más actual: femenina, sensual y sin necesidad de sobrecargar el estilismo.

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Los accesorios dorados completan el look

Para acompañar el vestido, Sofía eligió unos llamativos aretes de Schiaparelli en dorado. Las piezas tienen una estética escultórica y funcionan casi como pequeñas obras de arte junto al rostro.

El dorado también crea un contraste interesante con el rojo del vestido y conecta con los detalles metálicos de los tirantes posteriores. En lugar de sumar un collar o demasiadas piezas de joyería, los aretes se convierten en el punto focal de los accesorios.

Con joyería de Schiaparelli Sofia complemento su look. Foto: Instagram @sofia_96castro

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Un beauty look que mantiene el protagonismo en los labios

El maquillaje, realizado por Andrea Moreno, siguió la misma dirección del vestido. La piel luce luminosa y natural, mientras que los ojos se mantienen definidos, pero sin competir con el resto del look. El verdadero acento está en los labios, cubiertos con un tono rojo que retoma el color del vestido y hace que todo el conjunto se sienta más intencional.

Es un recurso sencillo, pero efectivo: cuando el vestido ya tiene una personalidad tan marcada, repetir el color en el maquillaje ayuda a construir una imagen coherente de pies a cabeza. El resultado es un beauty look pulido, femenino y con ese punto clásico que nunca deja de funcionar.

El cabello: ondas suaves para equilibrar el vestido

Ondas suaves. Foto: Instagram @sofia_96castro

Para el cabello, Jorge Beltrán apostó por una melena rubia con ondas suaves y volumen controlado. El acabado mantiene el movimiento natural del cabello y evita que el peinado se sienta demasiado producido. Además, llevarlo suelto permite apreciar mejor el escote y la espalda abierta del vestido sin restarle protagonismo.

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Entre el rojo, el dorado y las ondas rubias, el look consigue una estética claramente glamorosa, pero sin perder ligereza. Y aunque Tierra de Amor y Coraje lleva a Sofía Castro a un universo marcado por el desierto, los caballos y la estética western de Arizona, para esta presentación la actriz eligió contar otra historia a través de la moda.

Una donde el vestido rojo, los labios a juego y la joyería escultórica hablan de una Sofía mucho más sofisticada. Porque a veces no hace falta un look lleno de tendencias para hacer una declaración de estilo. Basta encontrar una pieza que tenga presencia y dejar que todo lo demás se encargue de acompañarla.

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